«Динамо» розірве контракт з одним із захисників, хоча раніше планувало його продати

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Александар Пантич

Гравець прийшов в «Динамо» взимку, проте зіграв за клуб лише два матчі.

Захисник київського «Динамо» Александар Пантич покине клуб вже влітку.

Кияни розірвуть контракт з сербом, стверджує Fudbal.hotsport.rs.

Нагадаємо, Пантич прийшов в «Динамо» взимку, проте зіграв за клуб лише два матчі.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» виставило серба на трансфер.

Раніше повідомлялося, що Мбокані, Мораес і Хачеріді покинуть «Динамо», а Олег Гусєв провів останній матч за киян.

Нагадаємо, «Палмейрас» прийняли пропозицію «Динамо» по трансферу Невеса за 4,8 млн євро.

Також стало відомо, що київське «Динамо» може найближчим часом підсилитися нападником «Порту» Гонсало Пасьєнсією.

Джерело: xsport.ua