«Жемчужина» знялася з першої ліги України через договірні матчі

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Фото ФК «Жемчужина»

Одеська команда входить у список з 35 клубів України, які підозрюються в участі у договірних матчах

Ведуча телепрограми «Вечір на Думській» Олена Єремєєва повідомила в прямому ефірі, що «Жемчужина» знялася з першої ліги через договірні матчі.

Саме договірні матчі, а не фінансові проблеми, є головною причиню зняття клубу з турніру.

«У клубі офіційно коментувати звинувачення на свою адресу не стали, але неофіційно повідомляють, що ці чутки мають під собою грунт. Виявляється, клуб знявся з першої ліги не через фінансові проблеми, як було оголошено в пресі, а саме через договірні матчі», - сказала Єремєєва.

Нагадаємо, «Жемчужина» увійшла в список з 35 клубів України, які підозрюються в участі у договірних матчах.

Як відомо, поліція викрила понад 320 осіб, причетних до організації договірних футбольних матчів.

Особам організаторів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

Джерело: ua.tribuna.com