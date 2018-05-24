Погоня у Ржищеві: поліція заявила, що дівчина за кермом була під дією наркотиків

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Автомобіль, за яким поліція влаштувала погоню

Під час огляду салону автівки працівники поліції виявили речовину, схожу на наркотичну

За кермом автомобіля, який у Ржищеві поліцейським вдалося зупинити лише після застосування зброї, перебувала 28-річна жителька Миронівського району. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Наразі дівчина фактично проживає у Ржищеві, уточнили у поліції.

«Дівчина надала неправдиві відомості про себе поліцейським, оскільки перебувала в неадекватному стані. Під час медичного освідування встановлено, що молода жінка перебувала за кермом у наркотичному сп’янінні, під дією амфетаміну», - йдеться в повідомленні поліції.

Під час огляду салону автівки працівники поліції виявили речовину, схожу на наркотичну. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідного дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше у поліції повідомили, що поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, аби зупинити автотранспорт. Після чого заблокували рух транспорту і затримали правопорушника.

Тим часом у соцмережі з'явилося відео цієї погоні, яка насправді є комічною. На відео видно, що поліцейські самі врізаються у клумбу, а дівчина на автівці відверто знущається над поліцейськими, нарізаючи кола навколо них.