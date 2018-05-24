Сергій Ребров: Рішення очолити «Динамо» далося мені не так уже і легко

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Сергій Ребров

Екс-футболіст та екс-тренер «Динамо» розказав про висловлювання Віктора Леоненка, конфлікти з футболістами та багато іншого

Колишній футболіст київського «Динамо», збірної України та колишній головний тренер «біло-синіх» став черговим гостем програми «Вацко Light», ведучим якої є відомий український коментатор Віктор Вацко.

У своїй розмові з журналістом Сергій Ребров, який наразі перебуває без клубу, розповів, як йому працювалося з Блохіним, як важко йому далося рішення очолити «Динамо», про те, з якими футболістами були конфлікти.

Про Віктора Леоненка

Ведучий попросив Реброва прокоментувати легендарну фразу Леоненка на адресу Сергія й Андрія Шевченка: «Ну що, салабони, давайте між собою вирішуйте, хто буде грати із папою».

«Це було не у роздягальні. Ми були на зборах у Німеччині. У Віктора Євгеновича була довготривала травма, і він тільки відновився після неї. Ми сиділи за столом, обідали, і він сидів, і Андрій, і я. І півкоманди сиділо. Він жартома це сказав. Це було так давно. Звичайно, ми посміялися. Можливо, він це сказав всерйоз. Ми вже до того грали у Лізі чемпіонів. А у Віктора Євгеновича була травма», - згадав Ребров.

А на запитання Вацка, чи не вони з Шевченком «закопали папу», Ребров відповів: «Ми його не копали, він сам себе закопав».

Про Олега Блохіна

«Мені було дуже цікаво працювати з Олегом Володимировичем як помічником. Коли він прийшов у команду, була величезна повага, і всі знали, хто такий Блохін. Його всі слухали. Мені бути його помічником буде дуже цікаво, і багато речей я взяв при роботі з ним», - зауважив фахівець.

Про пропозицію очолити київське «Динамо»

«Коли подзвонив Ігор Михайлович Суркіс, для мене це було неочікувано. Я навіть радився з деякими гравцями у команді, із сім’єю. І вирішив, що можна спробувати. Звичайно, прийняття рішення мені далося не так уже і легко. Повірте, я ж розумію, що таке київське «Динамо», розумію, скільки тут уболівальників, і які вони вимогливі. Я знаю історію цього клубу, адже стільки років провів тут. І ставати головним тренером такої команди – це серйозне рішення, серйозна відповідальність. Тим більше для мене, адже я працював тільки з молодіжними командами», - розповів Ребров.

«Я вважаю, якщо ми виграли двічі поспіль чемпіонство у боротьбі з донецьким «Шахтарем», то це серйозний успіх. Плюс ми виходили у плей-офф Ліги чемпіонів, успішно грали у Лізі Європи. І для мене як для тренера, що починає, це велике досягнення. І я дякую всій команді, яка працювала зі мною», - зазначив тренер.

Про гравців «Реала», які могли перейти у «Динамо»

«Були гравці. Зараз дивлюся матчі «Реала» і згадую, що була можливість... Ми вели перемовини з Асенсіо та Лукасом Васкесом. Вони були в оренді якраз, тому я просив, щоб цих футболістів якось впросили. І була можливість взяти їх в оренду у київське «Динамо». Це було півтора-два роки тому. І Дієго Перотті, який зараз грає у «Ромі». Була така можливість. Особисто я шкодую, що ці виконавці не потрапили у «Динамо». Але це не через президента. Там були інші питання», - поділився секретом український фахівець.

Сергій Ребров

Про конфлікти з футболістами «Динамо»

Тренер зізнався, що йому важко працювалося з Євгеном Хачеріді, Денисом Гармашем і Сергієм Рибалкою.

«Проблема була у тому, що вони були разом. Якби вони були окремо, то, напевно, вони б зовсім інакше сприймали наші вимоги, вимоги до себе. Але коли вони удвох – це складніше. Ще третій був Рибалка. Ось вони втрьох були, як три богатирі, яким взагалі все було байдуже. Зараз Жені Хачеріді, я вже про це казав, просто потрібно змінити команду. Я впевнений, що це футболіст хорошого рівня. І «Динамо» зараз до цього прийшло, що таки так – йому потрібно поміняти обстановку», - розповів Ребров.

«Я вважаю, що у Гармаша та Хачеріді великий потенціал. Але вони грають за себе, а не за команду. Коли Денис грає у центрі поля, він – боєць, але ним нереально керувати. Він не може всі 90 хвилин рухатися у зону м’яча. Це є у Буяльського, Ротаня, Шепелєва, а у нього цього немає. Зате у Гармаша є інші якості, за рахунок яких він грає у команді», - продовжив він.

«Я вважаю, що Дьйомерсі Мбокані – найкращий нападник у чемпіонаті України, але це футболіст, який хоче тільки грати. Він практично не тренувався, у нього завжди якісь травми. На тренування не виходить. Якщо він не грає в основному складі – він ображений. Так, він гравець топ-рівня, але жоден гравець у «Динамо» не може робити все, що хоче», - резюмував тренер.

Про переїзд у чемпіонат Саудівської Аравії

«Я спілкувався досить довго з президентом «Аль-Ахлі», якого через півроку прибрали. У нього була особиста зацікавленість. Дуже багата людина у Саудівській Аравії, але, на жаль, федерація прибрала його, і після цього справи у клубі пішли дещо гірше. Ця людина грала у футбол, і я з ним багато спілкувався. І він мене вмовив прийняти цю угоду. Я підписав контракт на рік. Він давав можливість розвивати молодь, купляти певних гравців. Я йому вдячний за те, що я спробував зовсім інший світ, спробував свої сили в іншій культурі, іншому чемпіонаті. Це було цікаво», - пояснив фахівець.

«Якщо порівнювати з Еміратами, Кувейтом, то я вважаю, що найсильніший чемпіонат саме в Аравії. За рахунок легіонерів. Якщо у тебе є сильні іноземці, то можна створити таку команду, яка буде конкурувати у Кубку Азії. Єдина проблема – в азійській Лізі чемпіонів можна задіяти тільки трьох гравців-іноземців», - додав тренер.

Про стажування у Юргена Клоппа у дортмундській «Боруссії»

«Що вразило? Перше – це повага. Це важливо скрізь, і це було у «Боруссії». Коли ми їздили, Клопп був присутній на тренуваннях, але ходив навколо поля. Іноді він вмикався, але все робив його помічник. Але справді, його харизма, вплив... Він міг у якомусь епізоді підійти і щось підказати, але загалом ходив навколо поля та спостерігав за діями гравців. Клопп – дуже інтелігентна та порядна людина. Коли я тільки підійшов до нього, щоб потиснути руку, він сказав, що чудово знає, що я хочу стажуватися у нього», - пригадав він.

«Я сам попросився туди. Мені дуже подобалася гра «Боруссії», хотілося подивитися на тренувальний процес. За рахунок чого все це робиться, і досягають такого результату. І у турнірній таблиці, і у плані гри. Зараз мені дуже подобається стиль гри «Наполі». Те ж саме «Ліверпуль». Вони заслужили вийти у фінал Ліги чемпіонів. Видно, за рахунок чого команда грає. Тої інтенсивності, яка була у цих команд, більше немає ні в кого у Європі», - підсумував Ребров.

Нагадаємо, раніше Ребров заявив, що все одно б пішов з «Аль-Ахлі», і справа не тільки у боргах.