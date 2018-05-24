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    Фінал Ліги чемпіонів-2019/20 пройде в Стамбулі

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    Олімпійський стадіон Ататюрк - Фінал Ліги чемпіонів-2019/20 пройде в Стамбулі
    Олімпійський стадіон Ататюрк

    У 2005 році ця арена вже приймала фінал Ліги чемпіонів

    Фінал Ліги чемпіонів-2019/20 пройде в Туреччині.

    Гру прийме Олімпійський стадіон Ататюрк в Стамбулі, що вміщає близько 80 тисяч глядачів.

    У 2005 році ця арена вже приймала фінал Ліги чемпіонів - тоді «Ліверпуль» обіграв «Мілан» (3:3, 3:2 в серії пенальті).

    Як відомо, фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів прийме Київ.

    26-го травня головний трофей турніру на НСК «Олімпійський» розіграють «Реал» та «Ліверпуль».

    Раніше повідомлялося, що у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

    Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

    Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

    У свою чергу українська поп-зірка Tayanna виступить на церемонії відкриття фіналу жіночої Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 24 травня.

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