Фінал Ліги чемпіонів-2019/20 пройде в Стамбулі

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Олімпійський стадіон Ататюрк

У 2005 році ця арена вже приймала фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів-2019/20 пройде в Туреччині.

Гру прийме Олімпійський стадіон Ататюрк в Стамбулі, що вміщає близько 80 тисяч глядачів.

У 2005 році ця арена вже приймала фінал Ліги чемпіонів - тоді «Ліверпуль» обіграв «Мілан» (3:3, 3:2 в серії пенальті).

Як відомо, фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів прийме Київ.

26-го травня головний трофей турніру на НСК «Олімпійський» розіграють «Реал» та «Ліверпуль».

Раніше повідомлялося, що у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

У свою чергу українська поп-зірка Tayanna виступить на церемонії відкриття фіналу жіночої Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 24 травня.