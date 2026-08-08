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Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
Олександр Усик разом із дружиною Катериною виховують двох синів: Кирила та Михайла
фото: instagram.com/usyk_kate1505

Діти Усика давно просяться на його поєдинки, але боксер незмінно відповідає їм відмовою

Український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик уперше розповів, чому його діти не відвідують бої наживо. Як пише «Главком» , в інтерв'ю The Athletic спортсмен пояснив, що свідомо просить синів і старшу доньку дивитися поєдинки лише по телебаченню, оскільки не хоче, щоб їхнє хвилювання впливало на нього під час бою.

За словами боксера, перед кожним його виходом на ринг сини моляться за батька, а старші діти неодноразово просили дозволити їм бути присутніми на аренах під час поєдинків. Втім, чемпіон пояснив, що не готовий змінювати своє рішення.

«Це змусить їх нервувати, а тоді я теж відчуватиму це хвилювання. Я сказав, щоб вони дивилися тільки по телевізору, а на останній бій… можливо», – сказав Усик.

Водночас боксер не виключив, що зробить виняток для свого завершального поєдинку. За його словами, саме останній бій у професійній кар'єрі може стати тим моментом, коли діти вперше підтримають його безпосередньо з трибун.

До речі, під час інтерв'ю Усик також прокоментував своє спортивне майбутнє. Він підтвердив, що розглядає лише один заключний бій у кар'єрі й наразі команда працює над вибором суперника. За словами українця, одним із найімовірніших варіантів є американець Деонтей Вайлдер. Усик зазначив, що готовий провести цей поєдинок, однак остаточне рішення ухвалюватиметься після оцінки всіх можливих пропозицій.

Раніше спортивний директор команди Усика Сергій Лапін також заявляв, що саме Вайлдер наразі є одним із найреальніших претендентів на бій із українським чемпіоном. За інформацією профільних боксерських медіа, сторони можуть зустрітися на турнірі Zuffa Boxing, де планують розіграти перший чемпіонський титул нової організації у надважкій вазі.

Нагадаємо, що Олександр Усик разом із дружиною Катериною виховують чотирьох дітей: старшу доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також молодшу доньку Марію. Боксер неодноразово наголошував, що сім'я є для нього головною опорою як у житті, так і в професійній кар'єрі.

А нещодавно дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася новими сімейними світлинами з відпочинку в Іспанії, на яких спортсмен позує разом із дворічною донькою Марією. На знімках також видно, як подружжя проводить час на узбережжі та грається з дитиною біля моря. Нові кадри родини Усиків швидко привернули увагу шанувальників у соцмережах.

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Теги: Олександр Усик діти бокс

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