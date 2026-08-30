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Берінчик поступився у бою за пояс WBO International

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Берінчик поступився у бою за пояс WBO International
Денис Берінчик вдруге поспіль поступився на професійному рингу
фото: Queensberry Promotions

Повернення Дениса Берінчика на ринг після тривалої паузи вийшло невдалим

У суботу, 29 серпня, на лондонській арені O2 Arena відбувся бій за вакантний титул WBO International у легкій вазі українець Денис Берінчик поступився британцю Сему Ноуксу. Про це повідомляє «Главком».

Для 38-річного Берінчика цей поєдинок став першим після тривалої паузи. Українець не виходив у ринг близько півтора року – відтоді, як у лютому 2025-го зазнав першої поразки у професійній кар'єрі від американця Кейшона Девіса. Тепер йому потрібно було повернутися на переможний шлях і знову завоювати чемпіонський пояс.

Однак Ноукс від самого початку бою нав'язав українцю свій темп. Британець зайняв центр рингу, постійно йшов уперед і працював джебом, намагаючись діставати Берінчика по голові. Українець відповідав активним пересуванням на ногах, намагався тримати дистанцію та періодично змінював стійку, але суперник дедалі впевненіше контролював перебіг поєдинку.

Особливо складним для Берінчика став четвертий раунд. Ноукс швидко скорочував дистанцію і влучав у моменти, коли українець затримувався перед ним. Із кута Берінчика постійно закликали не залишатися на місці та більше працювати ногами. До восьмого раунду Ноукс уже впевнено знаходив проломи в захисті Берінчика та кілька разів влучив правою рукою. Після одного з ударів у українця з'явилася помітна гематома біля лівого ока. При цьому бій так і не перетворився на відкриту «рубку», що призвело до того, що всі 10 раундів пройшли без нокдауну.

Переможця бою визначили судді. Вони одностайно віддали перемогу британцю – 100:90, 99:91, 98:92. Завдяки цьому Сем Ноукс завоював титул WBO International, а його професійний рекорд покращився до 19 перемог і однієї поразки (16 нокаутів). Для Берінчика цей бій став другою поспіль поразкою. Тепер його статистика становить 19 перемог та дві поразки (9 нокаутів).

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон Хижняк здобув перший титул у професійному боксі

Теги: бокс

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