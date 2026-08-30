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Ітаума і Хргович влаштували штовханину під час зважування перед боєм за пояс IBF

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ітаума і Хргович влаштували штовханину під час зважування перед боєм за пояс IBF
Напруга перед боєм Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича є дуже значною
фото: PA

Хорватський боксер ледь не впав після поштовху від британця

Британський супертяж Мозес Ітаума та хорват Філіп Хргович не змогли зберегти спокій під час традиційної дуелі поглядів перед очікуваним боєм, через що до спортсменів довелося втрутитися представникам служби безпеки. Про це повідомляє «Главком».

За крок до бійки на дуелі поглядів

Суперники обмінялися кількома різкими словами, після чого стали перед камерами для спільних фотографій. Однак ситуація швидко вийшла з-під контролю. Коли Філіп Хргович зробив крок перед Ітаумою, британець штовхнув суперника, внаслідок чого той упав зі сцени. Хорват одразу піднявся назад, підійшов до Мозеса Ітауми та вдарив його ляпасом. Після цього вже обидва боксери спробували перейти від словесної перепалки до реальної бійки.

Представники служби безпеки оперативно втрутилися та розтягнули спортсменів у різні боки. Попри це, Філіп Хргович ще деякий час залишався вкрай розлюченим і після інциденту пообіцяв розбити Мозеса Ітауму в ринзі.

Провокації від Хрговича

21-річний британець протягом усього тижня намагався не піддаватися на провокації Хрговіча, який регулярно намагався вивести молодого суперника з рівноваги, хоч у підсумку це йому і не вдалося. Раніше Ітаума називав його образи та психологічні атаки лише шкільними жартами.

На пресконференції в четвер Ітаума навіть попросив свого менеджера не реагувати на провокації хорвата, показавши, що не збирається втягуватися в деструктив перед поєдинком. Однак саме на зважуванні британець зрештою не витримав. Після інциденту він зізнався, що свідомо вирішив відповісти супернику. «У мене свербіло там, де треба було почухати, і сьогодні я мусив це зробити», – сказав Ітаума.

Для 21-річного боксера майбутній поєдинок має особливе значення, адже він уперше в кар'єрі отримує шанс поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі. І Хргович є одним із найбільш серйозних суперників у його кар'єрі, що робить їхню дуель доволі цікавою та принциповою.

Нагадаємо, що два роки тому Ф'юрі штовхнув Усика на дуелі поглядів

Теги: бокс Філіп Хрґовіч

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