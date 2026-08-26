Булгаков, Брежнєв та Янукович потрапили до рейтингу найвидатніших українців усіх часів: опитування

Віктор Янукович посів 34-те місце у новому рейтингу проти 66-го у 2022 році

Низка історичних та політичних постатей, пов'язаних із радянським минулим або проросійським вектором, змогли увійти до рейтингу найвидатніших українців усіх часів. Попри те, що Віктор Янукович, Леонід Брежнєв, Михайло Булгаков опинилися за межами першої двадцятки та набрали менше ніж по 1% голосів, респонденти все одно згадали їх під час опитування, пише «Главком» із посиланням на опитування Rating Group.

Дослідження проводилося 4–9 серпня 2026 року. Респондентів попросили назвати українців, яких вони вважають найвидатнішими за всю історію. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років.

Перше місце в рейтингу з великим відривом посів Тарас Шевченко – його назвали найвидатнішим українцем 61,5% опитаних. Друге місце посіла Леся Українка – 28,4%, третє – Богдан Хмельницький із 15,9%. До першої п'ятірки також увійшли Степан Бандера – 11% та Володимир Зеленський – 10,4%.

Далі в рейтингу опинилися Іван Мазепа – 9,9%, Михайло Грушевський – 9,8%, Іван Франко – 9,8%, Григорій Сковорода – 9,1% та В'ячеслав Чорновіл – 8,9%. До топ-20 також увійшли Валерій Залужний – 4%, Василь Стус – 3,9%, Ліна Костенко – 2,8%, Олександр Усик – 2,7%, Петро Порошенко – 2,5%, Ярослав Мудрий – 2,4%, Сергій Корольов – 2,3%, Володимир Великий – 2,1%, Роман Шухевич – 2% та Андрій Кузьменко – 1,9%.

Таблиця з результатами опитування Rating Group щодо найвидатніших українців усіх часів Джерело: Rating Group

Водночас за межами першої двадцятки опинилися й постаті, чия діяльність була пов'язана з радянською системою або проросійською політикою. Віктор Янукович посів 34-те місце – 0,9%, Іван Федоров – 51-ше – 0,4%, Леонід Брежнєв – 64-те – 0,3%. Володимир Щербицький та Михайло Булгаков розділили 71-ше та 72-ге місця відповідно, отримавши по 0,2%, а Сидір Ковпак посів 78-ме місце – також 0,2%.

Результати цьогорічного опитування можна порівняти з дослідженням Соціологічної групи «Рейтинг» 2022 року. Найбільше змінилася позиція Віктора Януковича: у 2022 році він посідав 66-те місце з результатом 0,2%, тоді як у цьогорічному опитуванні опинився на 34-му місці –0,9%.

Леонід Брежнєв посів 51-ше місце – 0,3%, Володимир Щербицький – 47-ме – 0,4%, а Сидір Ковпак посів 92-ге місце – 0,1%.

Іван Федоров та Михайло Булгаков не були представлені в рейтингу найвидатніших українців у дослідженні 2022 року.

Також «Главком» писав, що після початку повномасштабної війни ставлення українців до Степана Бандери суттєво змінилося. Історик Ярослав Грицак, посилаючись на дані «Рейтингу» за квітень 2022 року, зазначав, що тоді вперше за час незалежності більшість українців почали позитивно ставитися до Бандери.