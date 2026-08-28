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«Повинен подумати двічі». Експромоутер Усика висловився про можливий бій українця з Вайлдером

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Повинен подумати двічі». Експромоутер Усика висловився про можливий бій українця з Вайлдером
У останньому своєму поєдинку Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена
фото: Instagram Олександра Усика

Олександр Красюк сумнівається у необхідності проведення поєдинку між Усиком і Вайлдером

Експромоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував можливий бій 39-річного боксера з британцем Діонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «Boxing Media King»:

«По-перше, не думаю, що він (Усик – «Главком») буде битися з Вайлдером. По-друге, якщо він буде битися з Вайлдером, я думаю, що це буде небезпечний бій для Усика. Ще небезпечніший, ніж проти Ріко. І я скажу вам чому. Чи є в Усика мотивація? Гроші? У цьому бою немає грошей», – сказав Красюк.

Він також відповів на питання щодо можливої фінансової участі нової промоутерської компанії Zuffa Boxing у потенційному поєдинку Усика

«Zuffa – бізнесмени. Вони не люди з боксу. Вони роблять бізнес. Вони роблять корпоративний бізнес. Тож, чим менше вони платять, тим більше заробляють. Це добре для їхніх акціонерів. Тож вони не ставляться до цього так, як ми звикли. Чи заплатили б вони так, як Його Високоповажність робив у минулому? Я так не думаю. Тож на кону не буде значних або надзвичайних грошей.

Але Усик має що втрачати. ​​Вайлдеру нема чого втрачати. ​​У Вайлдера є удар. Дивний удар, який вилітає ніби з кишені – його навіть не бачиш. Пам’ятаєш, у трьох боях Тайсон Ф’юрі страждав від тих надзвичайно швидких ударів.

Хоча він і бронзовий призер серед аматорів, у нього немає навіть близько того, що має Усик. Але чи є шанс програти лише одним ударом? Так. Такого шансу не було, коли він бився з Ф’юрі. Коли він бився з Ей Джеєм, то, мабуть, був. Коли він бився з Дюбуа – не такий великий. Але в бою з цим хлопцем ти можеш програти в одну мить.

Навіщо ти ризикуєш заради цього? До чого ти прагнеш? Як ти виправдаєш такий ризик заради 3-5 мільйонів доларів? Якщо для тебе ці гроші варті того, щоб піти на такий ризик, тоді окей. Але його спадщина ніколи не буде такою ж. Тому він повинен подумати двічі», – зазначив Красюк.

Останній бій Олександра Усик датується 24 травня 2026 року. Тоді українець у 11-му раунді нокаутував нідерландця Ріко Верховена.

До слова, Олександр Усик озвучив причину, через яку його сини не відвідують його бої.

Теги: бокс Олександр Усик Діонтей Вайлдер Олександр Красюк

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