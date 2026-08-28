«Це справді було добре». Келлог розповів про зустріч Усика з Трампом

Кіт Келлог пояснив важливість зустрічі між українським боксером та Президентом США

Колишній спецпосланець президента США у питанні України Кіт Келлог розповів про зустріч українського боксера Олександра Усика з Президентом Сполученних Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком».

Келлог зазначив, що привезти Усика до Дональда Трампа було важливо, бо той «дуже любить спорт».

«Усик – непереможений чемпіон світу у надважкій вазі. І було важливо привести Усика на зустріч із президентом, який дуже любить спорт. І він також знає мою доньку. І думаю, було б добре показати президенту українців, як живих людей.

Коли я його привів, вони, мабуть, добрих 30 хвилин говорили про бокс, і це було добре. Я просто відійшов у бік і дав їм поговорити. І думаю, добре, що це сталося. І президенту сподобалося, що він був там. Зустріч тривала набагато довше, ніж планувалося. А наступного вечора на галявині Білого дому був так званий бій у клітці», – зазначив Келлог.

Генерал-лейтенант армії США у відставці також відзначив, що Дональд Трамп спитав в Усика про те, як його донька переживає нічні обстріли.

«Я також повів туди Усика. Думаю, було просто добре, що вони познайомилися і поговорили. Він показав українців як живих людей. Президент відчув це. Він знає, що Усик живе тут, у Києві. Його родина живе тут, у Києві. Трамп навіть питав Олександра про те, як це, коли його доньці доводиться вночі спускатися в метро. Ось що я маю на увазі.

Це справді було добре, і сьогодні я знову бачив Олександра. Було приємно зустрітися ще раз і згадати те, що було раніше» – сказав Келлог.

До слова, Олександр Красюк висловився про можливий бій між Усиком та Діонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що Кіт Келлог звернувся до українців та заявив про підтримку зі сторони американського народу.