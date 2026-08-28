Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Це справді було добре». Келлог розповів про зустріч Усика з Трампом

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Це справді було добре». Келлог розповів про зустріч Усика з Трампом
Рукостискання Дональда Трампа та Олександра Усика у Білому домі
фото: X (Twitter) Марго Мартін

Кіт Келлог пояснив важливість зустрічі між українським боксером та Президентом США

Колишній спецпосланець президента США у питанні України Кіт Келлог розповів про зустріч українського боксера Олександра Усика з Президентом Сполученних Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком».

Келлог зазначив, що привезти Усика до Дональда Трампа було важливо, бо той «дуже любить спорт».

«Усик – непереможений чемпіон світу у надважкій вазі. І було важливо привести Усика на зустріч із президентом, який дуже любить спорт. І він також знає мою доньку. І думаю, було б добре показати президенту українців, як живих людей.

Коли я його привів, вони, мабуть, добрих 30 хвилин говорили про бокс, і це було добре. Я просто відійшов у бік і дав їм поговорити. І думаю, добре, що це сталося. І президенту сподобалося, що він був там. Зустріч тривала набагато довше, ніж планувалося. А наступного вечора на галявині Білого дому був так званий бій у клітці», – зазначив Келлог.

Генерал-лейтенант армії США у відставці також відзначив, що Дональд Трамп спитав в Усика про те, як його донька переживає нічні обстріли.

«Я також повів туди Усика. Думаю, було просто добре, що вони познайомилися і поговорили. Він показав українців як живих людей. Президент відчув це. Він знає, що Усик живе тут, у Києві. Його родина живе тут, у Києві. Трамп навіть питав Олександра про те, як це, коли його доньці доводиться вночі спускатися в метро. Ось що я маю на увазі.

Це справді було добре, і сьогодні я знову бачив Олександра. Було приємно зустрітися ще раз і згадати те, що було раніше» – сказав Келлог.

До слова, Олександр Красюк висловився про можливий бій між Усиком та Діонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що Кіт Келлог звернувся до українців та заявив про підтримку зі сторони американського народу.

Теги: бокс Дональд Трамп Олександр Усик Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин
Шторм у Тихому океані: Путін на Курилах, Токіо готується до війни, а Сеул каже «ні» Україні азія
25 серпня, 14:00
Президент США Дональд Трамп розмовляє з прем'єр-міністром Канади Марком Карні під час робочого обіду в рамках саміту G7 16 червня 2026 року
Торговельна угода між США та Канадою на столі у Трампа: сторони намагаються уникнути 50% мит – Politico
19 серпня, 00:01
Трамп пригрозив Ірану після нової атаки на американських військових
«Ми виб'ємо з них усе чортове лайно». Трамп звернувся до Ірану
29 липня, 16:51
Лора Лумер зробила заяву про Путіна
«Я б його вбила»: соратниця Трампа зробила різку заяву про Путіна
1 серпня, 07:07
Європа розгледіла різницю між словами і діями Трампа
WP: Світові лідери перестали вірити погрозам Трампа
5 серпня, 11:04
Трамп цінує відданість Інфантіно
Трамп зробить все можливе, щоб Інфантіно лишився на посаді президента ФІФА – джерело
4 серпня, 08:29
Після виходу з коми Колон залишився прикутим до крісла колісного і перебував у вегетативному стані
Пішов з життя непереможний боксер, який 10 років перебував у вегетативному стані
14 серпня, 09:25
Прем'єр Британії Енді Бернем листувався з людиною, яка видала себе за радницю Трампа
Прем'єр Британії листувався з фейковою помічницею Трампа
17 серпня, 16:12
Українці повертаються з нагородами з Сербії
Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19
25 серпня, 13:17

Новини

«Колос» відкрив тур Прем'єр-ліги нічиєю проти «Оболоні»
«Колос» відкрив тур Прем'єр-ліги нічиєю проти «Оболоні»
Рафаель Леау залишить Мілан – Фабріціо Романо назвав новий клуб португальця
Рафаель Леау залишить Мілан – Фабріціо Романо назвав новий клуб португальця
Тріумфатор Євро-2024 сенсаційно опинився в другому дивізіоні Іспанії
Тріумфатор Євро-2024 сенсаційно опинився в другому дивізіоні Іспанії
«Це справді було добре». Келлог розповів про зустріч Усика з Трампом
«Це справді було добре». Келлог розповів про зустріч Усика з Трампом
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото
Чемпіон Англії попрощався з нереалізованим талантом
Чемпіон Англії попрощався з нереалізованим талантом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
55K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Сьогодні, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua