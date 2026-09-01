Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уоррен назвав дату та місце проводення бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Уоррен назвав дату та місце проводення бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі проведуть реканш 17 жовтня
фото: X (Twitter) Queensberry Promotions

У ринзі зустрінуться Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі

Британський боксер Даніель Дюбуа (23–3, 22 КО), який є чемпіоном світу у суперважкі вазі, знову зустрінеться у ринзі зі своїм співвітчизником Фабіо Вордлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Queensberry Promotions».

Спортсмени у ринзі будуть змагатись за титул WBO. Британський промоутер Френк Уоррен оголосив дату та місце проведення поєдинку – 17 жовтня у Лондоні «Q2 Arena».

Перша зустріч Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі відбулась 9 трвня 2026 року у Манчестері на арені «Co-op Live». Тоді Вордлі дуже вдало розпоав поєдинок, проте по ходу зустрічі Дюбуа перехопив ініціативу, та відправив свого суперника у тиехнічний нокаут в 11-му раунді.

На протязі своєї кар'єри Даніель Дюбуа встиг двічі зустрітись у ринзі з українським боксером Олександром Усиком. Обидва протистояння завершувались тим, що наш спортсмен відправляв британця у нокаут: у 2023 році це сталось у дев'ятому раунді, а у 2025 – у п'ятому.

Нагадаємо, що Денис Берінчик поступився британцю Сему Ноуксу у бою за титул WBO International.

Раніше Кіт Келлог розповів про зустріч Олександра Усика з Президентом США Дональдом Трампом.

 

Теги: Даніель Дюбуа бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Берінчик вдруге поспіль поступився на професійному рингу
Берінчик поступився у бою за пояс WBO International
30 серпня, 00:51
Рукостискання Дональда Трампа та Олександра Усика у Білому домі
«Це справді було добре». Келлог розповів про зустріч Усика з Трампом
28 серпня, 18:47
Українці повертаються з нагородами з Сербії
Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19
25 серпня, 13:17
Золані Тете був дворазовим чемпіоном світу з боксу
Титулований боксер Золані Тете був застрелений біля власного будинку в ПАР
23 серпня, 17:37
У професійному боксі Олександр Хижняк дебютував у 2026 році
Олімпійський чемпіон Хижняк здобув перший титул у професійному боксі
22 серпня, 23:28
Після виходу з коми Колон залишився прикутим до крісла колісного і перебував у вегетативному стані
Пішов з життя непереможний боксер, який 10 років перебував у вегетативному стані
14 серпня, 09:25
Олександр Усик разом із дружиною Катериною виховують двох синів: Кирила та Михайла
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
8 серпня, 05:22
Майк Тайсон назвав боксера, який здатен завдати першої поразки Олександру Усику
Тайсон назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки
7 серпня, 03:44
Тароні Таафакі доводилося тренуватися на злітній смузі аеропорту, щоб потрапити на міжнародні змагання
Боксерка принесла Тувалу першу медаль Ігор Співдружності та звернула увагу на долю країни
2 серпня, 17:23

Новини

Уоррен назвав дату та місце проводення бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі
Уоррен назвав дату та місце проводення бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі
Айнарс Багатскіс та Олександр Ковляр поділилися враженнями від перемоги над Чорногорією
Айнарс Багатскіс та Олександр Ковляр поділилися враженнями від перемоги над Чорногорією
Тренер збірної Чорногорії Звездан Мітровіч: «Зараз Україна – це найкраща команда в нашій групі за якістю баскетболу»
Тренер збірної Чорногорії Звездан Мітровіч: «Зараз Україна – це найкраща команда в нашій групі за якістю баскетболу»
Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України»
Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України»
Снігур програла безпрапорній тенісистці в першому колі Відкритого чемпіонату США
Снігур програла безпрапорній тенісистці в першому колі Відкритого чемпіонату США
Баскетбольна збірна України здолала Чорногорію і очолила групу відбору до Чемпіонату світу
Баскетбольна збірна України здолала Чорногорію і очолила групу відбору до Чемпіонату світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
96K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
78K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
66K
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
59K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Новини

У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23
Путін різко збільшив кількість особистої охорони після візиту директора ЦРУ – ЗМІ
Сьогодні, 08:11
В перший осінній день в Україні до 28°, місцями дощитиме: погода на 1 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
30 серпня, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 03:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua