Уоррен назвав дату та місце проводення бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі

У ринзі зустрінуться Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі

Британський боксер Даніель Дюбуа (23–3, 22 КО), який є чемпіоном світу у суперважкі вазі, знову зустрінеться у ринзі зі своїм співвітчизником Фабіо Вордлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Queensberry Promotions».

Спортсмени у ринзі будуть змагатись за титул WBO. Британський промоутер Френк Уоррен оголосив дату та місце проведення поєдинку – 17 жовтня у Лондоні «Q2 Arena».

Перша зустріч Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі відбулась 9 трвня 2026 року у Манчестері на арені «Co-op Live». Тоді Вордлі дуже вдало розпоав поєдинок, проте по ходу зустрічі Дюбуа перехопив ініціативу, та відправив свого суперника у тиехнічний нокаут в 11-му раунді.

На протязі своєї кар'єри Даніель Дюбуа встиг двічі зустрітись у ринзі з українським боксером Олександром Усиком. Обидва протистояння завершувались тим, що наш спортсмен відправляв британця у нокаут: у 2023 році це сталось у дев'ятому раунді, а у 2025 – у п'ятому.

Нагадаємо, що Денис Берінчик поступився британцю Сему Ноуксу у бою за титул WBO International.

Раніше Кіт Келлог розповів про зустріч Олександра Усика з Президентом США Дональдом Трампом.