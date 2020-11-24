«Україна проведе Євро на найвищому рівні». До старту континентальної першості з гімнастики – два дні

Змагання відбуватимуться з виключним дотриманням протиепідемічних заходів

Україна проведе на найвищому рівні і з дотриманням усіх протиепідемічних правил 36-ий Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Континентальна першість стартує у Київському Палаці спорту найближчого четверга, 26 листопада. Майже півтори сотні гімнасток з 23-х країн-учасниць розіграють 8 комплектів нагород.

«У цей рік пандемії криза торкнулася всіх – не виняток і спорт. Ми вимушено перенесли декілька великих турнірів, запланованих цьогоріч. Але все ж ми зможемо провести три Чемпіонати Європи. Перший з них відбудеться саме в цій прекрасній країні. Це вже вдруге, коли у Києві проводиться Євро з художньої гімнастики. Тут проводився також і чемпіонат світу. Щороку із задоволенням художня гімнастика приїжджає в це прекрасне місто, бо тут проводиться Кубок Дерюгіних. Я хотів би висловити подяку Ірині Дерюгіній. Ця жінка зробила все, що можна і все, що неможливо теж. Ми уже оглянули зал – все підготовлено на вищому рівні, все відповідає всім стандартам», – сказав на пресконференції у Києві президент Європейської гімнастики Фарид Ґаїбов.

На презентаційній пресконференції зібралися перші особи європейської художньої гімнастики та українського спорту

Оптимістично налаштований і міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, який нагадав, що вже два місяці тому Україна на відповідному рівні провела міжнародний турнір з художньої гімнастики.

«Важкий час у спорті в Україні та світі, але нам дуже приємно, що художня гімнастика працює, спортсмени готуються до змагань, до Олімпійських ігор. І дуже приємно, що два місяці тому ми провели в Києві міжнародний турнір з художньої гімнастики і провели його на високому рівні. Наразі нас чекає чемпіонат Європи. Для нас дуже важливо, що до України зараз прикута увага. Ми спортивна, гімнастична держава», – зазначив міністр.

Вадим Гутцайт радіє, що Україна приймає такий важливий захід

Натомість перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна подякувала усім за допомогу в організації змагань та запевнила, що цей турнір стане незабутнім.

«У нас всі роблять максимально все можливе, щоб змагання були проведені добре. Палац спорту буде красенем. Хочу сказати, що всі протиепідеміологічні норми, які ми повинні виконати – все буде виконано на найвищому рівні. Цей чемпіонат Європи стане незабутнім святом, яке залишиться в душі та серці кожного», – заявила Дерюгіна.

Ірина Дерюгіна

Фінал чемпіонату Європи з художньої гімнастики буде транслюватися на ефірному каналі Індиго TV, глядачі якого отримають доступ до перегляду важливої події на всіх платформах (Т2, супутник, отт-сервіси та кабельне телебачення), а повну версію і всі виступи збірної на чемпіонаті Європи зможуть подивитися користувачі платформи OLL.TV.

Континентальну першість Україна проводить вперше з 2004 року. Цьогорічний чемпіонат Європи – це найбільші спортивні змагання в українському та європейському спорті з моменту початку пандемії. Змагання відбудуться без глядачів.

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