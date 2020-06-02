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    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці

    спорт
    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Ірина Блохіна та Ірина Дерюгіна - Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Ірина Блохіна та Ірина Дерюгіна
    Фото: Іван Вербицький, Главком

    «Японські телевізійники жахнулися, побачивши, в яких умовах ми тренуємося»

    У перший день літа перед колонами Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України «Жовтневий палац» трапилось незвичне видовище. Кілька десятків гімнасток різних вікових категорій провели відкрите тренування посеред вулиці. Холодна як для цієї пори року погода спонукала дівчаток тепло вдягнутися, а особливий стан, пов’язаний із пандемією коронавірусу, змушував працювати в масках і рукавичках.

    На вулицю вихованки знаменитої, заснованої в далекому 1970 році Школи Дерюгіних вийшли не від доброго життя. Двері палацу, в якому знаходяться тренувальні зали гімнасток, з 1 червня закриті. «Вхід суворо заборонено! Будівля знаходиться в аварійному стані. Перебування у приміщеннях будівлі небезпечне для вашого здоров’я і життя», – попереджає тривожне оголошення перед входом.

    «Зверніть увагу на тріщини над аркою. Відвалюється вся ця частина (дивіться фото),  – проводить «Главкому» своєрідну екскурсію чемпіонка світу з художньої гімнастики 1977 і 1979 років, тренер і віце-президентка Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна. - Колись, коли у цій школі починала займатися я, там стояв будинок і його присутність рятувала Палац від зсувів. Нині його немає. Нахил тут є вже 40 років. Усі ремонтні роботи досі обмежувалися зафарбовуванням тріщин. Власне, цей фактор створює більші проблеми для концертної зали. Але там є опорна стіна. А в школі її немає. Це ліворуч. А праворуч десять років тому викопали котлован (на тому місці, де за часів президентства Порошенка обіцяли побудувати Музей Революції Гідності – «Главком») і це призвело до зсувів з іншого боку. Навіть видно ззовні, що рами просіли, будівля просто руйнується».

    Тріщини по «Жовтневому палаці» набули загрозливих форм

    Ірішу Блохіну, доньку Ірини Дерюгіної та найкращого футболіста Європи-1975 Олега Блохіна, яка тепер трудиться тренеркою збірної України з художньої гімнастики турбує не лише стан будівлі, а й те, що досі ніхто не робив експертизи палацу загалом. «Перевіряли лише ту частину, яку займають гімнастки, хоча в аварійному стані вся будівля, – пояснює Іріша. – Проте в сусідній споруді продовжуються репетиції. А ми нині опинилися під відкритим небом».

    «Я просто шокована, - ділиться враженнями бронзова призерка Олімпіади-2016 Анна Різатдінова. – За стільки років українська художня гімнастика мала таку кількість досягнень, що заслужила на окремий палац. Натомість зараз ми втрачаємо навіть те місце, де десятиліттями готувалися наші перемоги. Адже якщо розібратися, то в Києві не так уже й багато справді легендарних спортивних споруд. Як на мене, таких лише дві – стадіон «Динамо» імені Лобановського і Школа Дерюгіних у «Жовтневому палаці», де традиціями просякнута кожна сходинка, яка веде у тренувальний зал».

    Анна Різатдінова

    Зауважимо, що ця школа з художньої гімнастики була заснована 50 років тому Альбіною Дерюгіною. Легендарній тренерці цьогоріч у березні виповнилося 88 років. Школа за роки свого існування виховала олімпійську чемпіонку Сеула-1988 і володарку бронзи Ігор у Барселоні-1992 Олександру Тимошенко, бронзову призерку Олімпіади-1988 Оксану Скалдіну, володарку двох олімпійських бронз 2004-го і 2008 років Анну Безсонову і згадувану вже медалістку Ріо-2016 Анну Різатдінову. Новими примами Школи Дерюгіних є Влада Нікольченко і Христина Погранична, які мають усі шанси проявити себе наступного року в олімпійському Токіо. Проте не відомо, чи вдасться цим дівчатам підготуватися до головного старту чотириріччя, враховуючи ситуацію з головною тренувальною базою.

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    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Від Щербицького до Зеленського. Як Школа Дерюгіних опинилася на вулиці
    Фото: Іван Вербицький, Главком

    «Врахуйте, що ті зали, де ми тренуємося, для збірної замалі, - каже Ірина Дерюгіна. – Маємо лише два майданчики, в яких стеля всього сім метрів. Реконструкцію нам обіцяли багато разів. На неї потрібно 3 млн грн, але в міністерства грошей нема. Якось японські телевізійники жахнулися, побачивши, в яких умовах ми тренуємося».   

    Зустріч з представниками Федерації профспілок, яким, власне, й належить будівля «Жовтневого палацу», у гімнастів відбулася минулої п’ятниці, 29 травня.  З керівництвом Школи Дерюгіних розмовляли директор МЦКМ «Жовтневий палац» Юрій Бобир і представник КМДА. Вони висловили готовність вести переговори про реконструкцію будівлі, але якоїсь конкретики наразі немає. Наразі Департамент молоді і спорту Київської міської державної адміністрації справно платить тренеркам зарплату.

    Вихованки Школи Дерюгіних

    «Я, як директорка школи , виступаю не лише від свого імені, а й від імені своєї бабусі Альбіни Дерюгіної, яка заснувала цю школу, - говорить Іріша Блохіна. – Також я одночасно є тренеркою збірної і нашої дитячо-юнацької школи, а тому відповідаю за кожну дитину і за кожну тренерку, яка працює поряд. У Школі Дерюгіних займається 380 дівчаток. Вперше за історію закладу перед нами закрили двері і заборонили вхід. Бувало різне – нам виключали світло, влаштовували перевірки. Але не впускають вперше. Виходить, поруч (мова про концертну залу – «Главком») можна проводити репетиції, а спортсменкам займатися не можна, бо будівля в аварійному стані. Люди, які відповідальні за функціонування «Жовтневого палацу», крадуть у дітей мрію. Сьогодні якась дитина втратить, надію, втратить мотивацію. Так, діти можуть підтримувати форму вдома. Як вони робили це під час карантину. У нас є ще один невеличкий зал. Але всіх представниць нашої школи ми там помістити неспроможні. Ті дівчатка, які нині є резервом першої збірної, не мають де готуватися».

    «Ми боремося, бо в спорту немає часу чекати, коли щось побудують чи реконструюють, – додає Ірина Дерюгіна. – Нам обіцяють десятиліттями, з часів Володимира Щербицького (колишнього першого секретаря компартії Української ССР – «Главком»).  Ми ще тут з Блохіним своє весілля гуляли. Єдиний, хто нам допоміг, колишній мер Києва Олександр Омельченко. З його ініціативи нам у залі понад 20 років тому зробили стяжку від тріщин. Все. З того часу звертаємося до президентів держави, мерів. Але все марно. Зараз очікуємо на вердикт експертів. Брати на себе відповідальність за безпеку дітей і тренерів я не хочу. Нехай своє слово скажуть фахівці».

    Ірина Дерюгіна не знає, де тренувати підопічних

    Ірина Дерюгіна нагадала, що не може пригадати окрім України іншої країни, яка би в період пандемії коронавірусу скоротила фінансування потреб спорту аж так радикально – на 2,6 мільярда гривень. «І немає гарантії, що ці кошти повернуть», - каже тренерка.

    Ірина Іванівна сповістила, що чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав завершитися у Києві саме сьогодні, 1 червня, цьогоріч в українській столиці все ж відбудеться. Найімовірніше – 1 листопада. Пані Дерюгіна сказала, що президент Зеленський обіцяв, що зробить все від нього залежне, щоб подія відбулася на належному рівні. Проте допомоги українська художня гімнастика потребує вже й зараз.

    Сам факт тривалої паузи, пов’язаної з пандемією вже негативно впливає на форму спортсменок. «Така тривала пауза – це жахливо. Це важка психологічна травма для всіх спортсменів. І це стосується не лише художньої гімнастики, а всіх, хто готувався до Олімпіади», - підсумовує Ірина Дерюгіна.  

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Олексій Семенюшко: У значної частини наших спортсменів є один куратор – ФСБ


    художня гімнастика Ганна Різатдінова Влада Нікольченко Ірина Дерюгіна Христина Погранична Іріша Блохіна Школа Дерюгіних
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