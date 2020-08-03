Насилля в спорті. Гімнастка Наталія Годунко зняла мініфільм про деспотизм Дерюгіних (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Годунко наважилася сказати про те, про що в голос досі ніхто говорити не наважувався Світлина - Instagram Наталії Годунко

Колишня спортсменка зачепила дуже делікатну тему

35-річна колишня художня гімнастка Наталія Годунко, дворазова чемпіонка світу в командній першості і групових вправах, чемпіонка Європи-2005 у вправах зі стрічкою презентувала короткометражний фільм, у якому розповіла про свої враження від деспотичних методів роботи Альбіни й Ірини Дерюгіних.

Наталія зачепила дуже делікатні теми, серед яких концентрується увага на фізичному й емоційному насильстві в спорті, травмах, у які тренер будь-коли не вірив, дружбі з Анною Безсоновою, навмисному заподіянні собі фізичної шкоди. Також Годунко згадала пікантну історію, яка проливає світло на відсутність Безсонової на проводах олімпійців перед Ігрими в Пекіні-2008 й тому, чому Безсонову в 90% виводила на змагання Альбіна, а не Ірина Дерюгіна.

Зауважимо, що Годунко завершила кар’єру після Олімпіади-2008.

На початку серпня 2014 року Наталія виставила на продаж на одному з інтернет-аукціонів свою золоту медаль за перемогу в командній першості чемпіонату світу-2001 у Мадриді. Як повідомив її друг, співак Олександр Положинський, це було зроблено з метою збору коштів для української армії]. Tорги за нагороду закінчилися на ціні 100 100 грн. Виручені кошти гімнастка розподілила між волонтерськими організаціями «Крила Фенікса», «Армія SOS» та «Saving Lives in Ukraine»]. 16 серпня медаль повернулася до власниці — її викупив нардеп Володимир Полочанінов та повернув чемпіонці.