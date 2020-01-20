Покарання для окупантів. 40 років тому американці ініціювали бойкот московської Олімпіади

Москва провела у 1980-му Олімпіаду «з душком» Картинка із відкритих джерел

Загалом від участі в Іграх-1980 відмовилися спортсмени з 65-ти держав

На початку грудня минулого року виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу. Причина – систематичне порушення антидопінгових правил. Рішення було затверджено одноголосно. Також Росія позбавлена права приймати чемпіонати світу і брати участь у виборах для отримання права на їх проведення. Російським держслужбовцям і керівництву Олімпійського і параолімпійського комітетів заборонено відвідувати міжнародні спортивні змагання.

Наразі росіяни подали апеляцію, але, здається, навіть самі не дуже вірять, що вона дасть вагомі результати. Світ знову згуртувався проти країни, яка не збирається жити за прийнятими для всіх цивілізаційними канонами. Уже не вперше.

Вторгнення в Афганістан зіпсувало совєтам олімпійське свято

40 років тому, 20 січня 1980 року президент США Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві. Таке рішення було прийнято в наслідок загострення політичного протистояння між державами Варшавського договору і НАТО, викликаного вторгненням совєцьких військ на територію Афганістану.

17 березня 1980 року за схоже рішення проголосував парламент Великобританії. Загалом від участі в московській Олімпіаді відмовилися спортсмени з 65-ти держав, серед яких були Канада, Туреччина, Корея, Японія, Малайзія, ФРН. Не приїхали в Росію навіть представники комуністичного Китаю. Хоча на зимових Іграх-1980 в американському Лейк-Плесіді вони виступали. Вперше за кілька десятиліть.

Деякі спортсмени з Великобританії, Франції і Греції приїхали на Ігри в індивідуальному порядку за дозволом своїх олімпійських комітетів, але команди Великобританії та Франції були набагато меншими, ніж зазвичай. Як наслідок, найбільшою командою Західної Європи стала збірна Італії, хоча спортсмени-військовослужбовці не приїхали й звідти.

Французький тематичний плакат

На церемоніях відкриття і закриття Олімпіади 14 команд (Австралія, Андорра, Бельгія, Великобританія, Нідерланди, Данія, Ірландія, Італія, Люксембурґ, Португалія, Пуерто-Ріко, Сан-Марино, Франція і Швейцарія) йшли не під національними стягами, а під прапором МОК. При цьому на табличках, які несли перед прапорами, у деяких з цих країн були написані не назви самих держав, а назви НОК, наприклад, НОК Італії. У Великобританії делегація йшла слідом за табличкою «Британська ОА».

Команда Нової Зеландії також йшла не під національним прапором, а під стягом Новозеландської асоціації Олімпійських ігор та Ігор Співдружності, схожим на прапор МОК, тільки не звичайного білого, а чорного кольору із зображенням білих олімпійських кілець.

Іспанці також йшли під білим прапором з невеликою емблемою НОК Іспанії посередині у вигляді олімпійських кілець і іспанського прапора під ними. При врученні медалей атлетам з цих країн звучали не національні гімни, а гімн МОК. Під національними прапорами з країн Західної Європи виступали лише команди Австрії, Греції, Мальти, Фінляндії, Швеції, Ісландії та Кіпру.

На Заході кепкували з тих, хто вирішив поїхати на Ігри в Москву

На церемонії закриття Ігор в Москві замість зірково-смугастого прапора США підіймався стяг міста Лос-Анджелес.

В американському місті Філадельфія 16 липня, за три дні до відкриття московської Олімпіади, стартували так звані «Олімпійські ігри бойкоту», в яких взяли участь атлети з 29 країн, які бойкотували ігри в Москві, зокрема зі США, Китаю, Канади, Єгипту, Таїланду, ФРН, Кенії, Судану.

Але крім спортивного, на СССР в ті роки чинився величезний фінансовий тиск. З кожним роком, з небажанням виводити війська з Афганістану, санкції посилювалися. Власне, багато в чому саме вони і прискорили розвал імперії.

Історія має властивість повторюватися...

Іван Вербицький, «Главком»

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