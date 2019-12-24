«Є нюанси». Борець-нардеп проінспектував відремонтовану їдальню на олімпійській базі (відео)



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Жан Беленюк хоче вирівняти спортсменів і тренерів за умовами харчування Instagram Жана Беленюка

Збагнути, чим ще, крім зовнішнього інтер’єру, відрізняється заклад у порівнянні з самим собою трирічної давнини, складно

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, а нині народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк на власному Youtube-каналі показав, як оновився інтер’єр їдальні на олімпійській базі в Конча-Заспі.

«В їдальні олімпійської бази «Конча-Заспа» завершилися ремонтні роботи, - написав Жан Венсанович. – Тепер спортсмени будуть їсти в таких умовах. Але, як завжди є нюанси... Сподіваюся все буде вирішено на користь українського спорту».

Під час свого включення Беленюк порадив порівняти нинішні умови з умовами, які були під час його включення майже трирічної давнини. Поверхове співставлення демонструє, що крім косметичного ремонту будівлі і зміни меблів радикальної різниці не видно.

Власне, сам Беленюк теж відзначив, що попри наявність обладнання для організації «шведських столів», цієї притаманної всьому світовому спорту норми наразі в Україні не запровадили. Причина проста: спортсмени і тренери харчуються на різну кількість добових – 317 і 141-ну гривню відповідно. Сам борець підкреслює, що це несправедливо і тренери як повноцінні учасники процесу мають харчуватися ідентично. Проте для цього потрібно вносити зміни в принципи фінансування, чим Жан Венсанович на правах нардепа й обіцяє зайнятися.

Нагадаємо, що Беленюк у 2019 році виграв чемпіонат Європи, ІІ Європейські ігри і став чемпіоном світу.