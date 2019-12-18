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    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Гліб Кривошапкін закинув і з гри, і в серії буллітів - Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Гліб Кривошапкін закинув і з гри, і в серії буллітів
    Іван Вербицький

    Перемогу молодіжна збірна України здобула лише в серії післяматчевих буллітів

    Сьогодні, 18 грудня, у Києві фінішує молодіжний чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1В. Щоправда, головна інтрига померла за день до завершення турніру. Перше місце, а з ним і право перейти у дивізіон 1А здобули, перемігши 3:2 французів, угорці. Збірна України, яка перед стартом декларувала наміри боротися за чемпіонство, здобула другу перемогу і ґарантувала собі збереження прописки в третьому за силою ешелоні світового хокею.

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    В разі звитяги над естонцями в заключному турі, українці посядуть підсумкове третє місце. Звісно, результат непоганий, але трохи не той, на який розраховували гравці й тренерський штаб. Власне, на поєдинок проти відвертих аутсайдерів турніру італійців, котрі три стартових матчі програли (зокрема полякам з рахунком 3:15) підопічні Олега Ігнатьєва з відчуттям розчарування й виходили. Розчарування, яке наклалося на накопичену за стартових три змагальних дні втому.

    Як наслідок, наша команда була не схожа на саму себе. Можна сміливо стверджувати, що в програних матчах проти угорців і французів українці виглядали значно цікавіше й агресивніше. Проте втраченого там було не повернути й відповідно локальна перемога над Італією виглядала слабкою втіхою.

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    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Виплекана. Фоторепортаж з матчу в Києві, в якому українські хокеїсти дотиснули Італію
    Іван Вербицький

    У підсумку українці перемогли, нехай і в серії післяматчевих буллітів, однак гра далася нашій команді надто важко. І морально, і фізично. Хокеїсти наче й розуміли, що програвати права не мають, адже якщо втрата шансів на чемпіонство – просто невдача, то можливий виліт з дивізіону став би справжньою катастрофою. До цього синьо-жовті не допустили.

    Три влучних булліти у виконанні Гліба Кривошапкіна, Олександра Пересунька і Дениса Архипенка локалізували загрозу достроково, за тур до фінішу. Заповнені відсотків на 90 трибуни Палацу спорту вітали такий результат овацією. Хоча й розуміли, що нічого визначного не відбулося. Втім, реалії такі, що після матчу з естонцями, який розпочнеться о 20-й вечора в надвечеря Святого Миколая, знову настане пустка. І наступного побачення з національною збірною (молодіжною, юніорською, національною – без різниці) доведеться чекати ще доволі довго…

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Україна не вмерла, Polska zginęła. Фоторепортаж із найяскравішого хокейного матчу в Києві за останнє десятиріччя


    чемпіонат світу Збірна України хокей Богдан Середницький Владислав Брага Євген Абаджян Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Дмитро Даниленко Фелікс Морозов Олег Ігнатьєв Артур Оґанджанян Сергій Логач Михайло Васильєв Денис Архипенко
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