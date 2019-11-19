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    «Це не онкологія і слава Богу». Відомий український хокеїст здолав важку недугу

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    Василь Бобровников зараз тренує дітей - «Це не онкологія і слава Богу». Відомий український хокеїст здолав важку недугу
    Василь Бобровников зараз тренує дітей
    Фото із соцмереж

    Василь Бобровников тішиться, що МРТ показало – він здоровий

    Український хокеїст, колишній капітан київського «Сокола» і збірної України Василь Бобровников впродовж двох тижнів немов пережив подвійний День народження.  

    8 листопада, відсвяткувавши 48-річчя, Василь, який зараз тренує дітей, подякував друзям за привітання і написав: «Собі побажаю одного. Нехай це буде банально, але здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я! 24 жовтня проходив чергову дворічну перевірку. Знайшли якусь погань... Що це, поки точно не відомо. 15 листопада зроблю МРТ і настане визначеність. Дуже хочеться, щоб це виявилося не те, про що гидко думати. Потримайте за мене кулачки, якщо не складно».

    Річ у тім, що Бобровников раніше боровся з онкологічним захворюванням і успішно його здолав. Пройшовши МРТ 15 листопада, Василь написав: «Отримав результат. Сказати, що я радий – навіть надто мало. Я щасливий! Бо в печінці виявили всього навсього артеріовенозний шунт. Це не онкологія і слава Богу! Спасибі всім за підтримку і розуміння. Продовжуємо жити і боротися! Всім міцного здоров'я!»

     Читайте також: Втомилася боятися: у дружини капітана «Прикарпаття» рецидив онкологічного захворювання
    хокей Василь Бобровников
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