Захиснику НХЛ вибило дев’ять зубів шайбою (відео)



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Кейт Яндл SI

Після надання допомоги хокеїст продовжив гру

Захисник клубу Національної хокейної ліги «Флорида Пантерз» Кейт Яндл позбувся одразу дев’яти зубів у матчі проти «Кароліни Харрікейнз» (2:4).

Ще у першому періоді Яндлу влучили шайбою в обличчя. Закривавлений хокеїст одразу залишив майданчик, інформує Yahoo!Sports.

Однак уже в третьому періоді Яндл повернувся в гру. Також він зіграв у наступному поєдинку. Операцію йому зробили в перерві між цими матчами.

Останній поєдинок став для Яндла 821-м без перерви в НХЛ – найдовша серія в історії серед граючих хокеїстів.