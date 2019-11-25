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    Захиснику НХЛ вибило дев’ять зубів шайбою (відео)

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    Кейт Яндл - Захиснику НХЛ вибило дев’ять зубів шайбою (відео)
    Кейт Яндл
    SI

    Після надання допомоги хокеїст продовжив гру

    Захисник клубу Національної хокейної ліги «Флорида Пантерз» Кейт Яндл позбувся одразу дев’яти зубів у матчі проти «Кароліни Харрікейнз» (2:4).

    Ще у першому періоді Яндлу влучили шайбою в обличчя. Закривавлений хокеїст одразу залишив майданчик, інформує Yahoo!Sports.  

    Однак уже в третьому періоді Яндл повернувся в гру. Також він зіграв у наступному поєдинку. Операцію йому зробили в перерві між цими матчами.

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    Останній поєдинок став для Яндла 821-м без перерви в НХЛ – найдовша серія в історії серед граючих хокеїстів.

    хокей НХЛ
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