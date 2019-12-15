Україна не вмерла, Polska zginęła. Фоторепортаж із найяскравішого хокейного матчу в Києві за останнє десятиріччя

Переповнені трибуни Палацу спорту влаштували команді овацію Іван Вербицький

Українська «молодіжка» приємно здивувала навіть власних прихильників

Напередодні цього матчу в молодіжну збірну України не вірив практично ніхто. Достатньо сказати, що букмекери давали на перемогу господарів над поляками грізний коефіцієнт 7. Іншими словами, вважали нашу льодову дружину майже приреченою.

Власне, команда Олега Ігнатьєва сама дала підстави не вірити в себе. Попри зовсім не безнадійну гру, українці в стартовому турі домашнього чемпіонату світу в дивізіоні 1В поступилися угорцям із великим рахунком 1:5. Поляки в свою чергу познущалися над аутсайдерами з Італії з непристойним рахунком 15:3.

Втім, виглядає, що результати першого туру мали на суперників протилежний вплив. Українці, які в поєдинку з угорцями виглядали аж занадто скутими, вийшли на другий матч злими й заведеними. В хорошому розумінні. Тоді як «кадра» навпаки сприйняла майбутнє протистояння трохи легковажно. Звісно, це враження стороннього спостерігача і не виключено, що воно є помилковим. Але тим не менш.

Наставник нашої збірної після стартової невдачі суттєво перетрусив три з чотирьох ланок, залишивши недоторканою лише першу п’ятірку. І вочевидь таки знайшов оптимальні поєднання.

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Звісно, проти поляків блискуче відіграли усі лідери нашої команди – Олександр Пересунько, який закинув дві шайби, Фелікс Морозов, який віддав дві результативних передачі, Дмитро Даниленко, котрий відкрив рахунок у матчі, Артур Оґанджанян, який залишив свої ворота недоторканими.

Однак поряд із тим свій вагомий вклад у перемогу зробив кожен гравець без винятку. Злою, агресивною, самовідданою, максимально зосередженою грою від першої секунди зустрічі і до останньої. Поляки, які вийшли на лід з думками про перемогу, в заключному періоді виглядали просто приреченими і банально не знали, що їм робити.

У виконанні української збірної то був видатний поєдинок. Можливо, найкращий в історії нашого хокею за останніх років десять. Незалежно від того, національна то збірна, молодіжна чи юніорська. Так впевнено наші хокеїсти не виглядали дуже давно.

Втім, після стартової невдачі ця перемога лише обнадіяла. Для виконання головного завдання – першого місця і підвищення в класі – українцям уже мало «просто» виграти у решті трьох поєдинках. Треба сподіватися на осічку тих же угорців. У другому турі вони знову перемогли. Цього разу – 4:2 естонців. У неділю мадяри зіграють з поляками.

Також максимальний очковий доробок має й команда Франції. Вона виграла 6:1 в Естонії і 4:1 в італійців. Сьогодні, 15 грудня, французи о 20:00 гратимуть з українцями. Виглядає, що з трьох заключних цей поєдинок буде для підопічних Олега Ігнатьєва найважчим. І, можливо, визначальним.

Іван Вербицький, «Главком»