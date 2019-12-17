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    Україна драматично перемогла Італію на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Гліб Кривошапкін став найкращим гравцем матчу - Україна драматично перемогла Італію на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Гліб Кривошапкін став найкращим гравцем матчу
    Іван Вербицький

    Наша команда здолала аутсайдерів лише в серії буллітів

    Молодіжна збірна України з хокею зберегла прописку в дивізіоні 1В чемпіонату світу.

    Щойно в київському Палаці спорту підопічні Олега Ігнатьєва перемогли в серії буллітів команду Італії, котрі три попередніх поєдинки програли.

    Наша команда володіла великою перевагою впродовж ігрового часу, проте щойно Гліб Кривошапкін кидком у дальній кут справа відкрив рахунок, як італійці, скориставшись неуважністю українських оборонців, відігралися.

    Закинути Давіде Фадані вдруге нашій команді не вдалося і, як наслідок, долю зустрічі вирішувала серія буллітів. Три з чотирьох кидків наші хокеїсти реалізували – відзначилися Гліб Кривошапкін, Денис Архипенко і Олександр Пересунько. Суперники ж обіграли Артура Оґанджаняна лише раз.

    Італія U20 – Україна U20 – 1:2 Б (1:1, 0:0 0:0, 0:0)

    Шайби: 0:1 – Кривошапкін (Матейченко, Пересунько), 12:15. 1:1 – Оелер (Соельва), 12:49. 1:2 – Денис Архипенко – вирішальний булліт

    Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Середницький – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Абаджян, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

    Кидки: 19 (8 + 3 + 7 + 1) – 33 (11 + 12 + 8 + 1)

    Штраф: 8 (2 + 2 + 4 + 0) – 8 (2 + 2 + 4 + 0)

    17 грудня. Київ. Палац спорту. 4 587 глядачів

    Перший булліт реалізував Гліб Кривошапкін

    Штрафний кидок у виконанні Дениса Архипенка увійде в протокол як переможний

    Переможну крапку поставив Олександр Пересунько

    Таким чином, за тур до завершення турніру збірна України вирішила завдання збереження прописки в дивізіоні. Наша команда набрала п’ять очок, тоді як в італійців – лише одне. Врятуватися вони зможуть лише в тому разі, якщо Україна завтра, 18 грудня, о 20:00 обіграє в основний час Естонію, а сама «Скуадра адзурра» переможе дострокових чемпіонів угорців. Мадяри гарантували собі перше місце після сьогоднішньої звитяги 3:2 над французами.

     Читайте також: Україна не вмерла, Polska zginęła. Фоторепортаж із найяскравішого хокейного матчу в Києві за останнє десятиріччя
    чемпіонат світу Збірна України хокей Богдан Середницький Станіслав Садовиков Микита Кругляков Денис Матусевич Артем Целогородцев Владислав Брага Ярослав Панченко Євген Ратушний Євген Абаджян Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Дмитро Даниленко Фелікс Морозов Артем Матейченко Олег Ігнатьєв Артур Оґанджанян Сергій Логач Богдан Грицюк Михайло Васильєв Денис Архипенко Олексій Сиротенко Артур Чолач Давіде Фадані
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