Україна драматично перемогла Італію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Гліб Кривошапкін став найкращим гравцем матчу Іван Вербицький

Наша команда здолала аутсайдерів лише в серії буллітів

Молодіжна збірна України з хокею зберегла прописку в дивізіоні 1В чемпіонату світу.

Щойно в київському Палаці спорту підопічні Олега Ігнатьєва перемогли в серії буллітів команду Італії, котрі три попередніх поєдинки програли.

Наша команда володіла великою перевагою впродовж ігрового часу, проте щойно Гліб Кривошапкін кидком у дальній кут справа відкрив рахунок, як італійці, скориставшись неуважністю українських оборонців, відігралися.

Закинути Давіде Фадані вдруге нашій команді не вдалося і, як наслідок, долю зустрічі вирішувала серія буллітів. Три з чотирьох кидків наші хокеїсти реалізували – відзначилися Гліб Кривошапкін, Денис Архипенко і Олександр Пересунько. Суперники ж обіграли Артура Оґанджаняна лише раз.

Італія U20 – Україна U20 – 1:2 Б (1:1, 0:0 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – Кривошапкін (Матейченко, Пересунько), 12:15. 1:1 – Оелер (Соельва), 12:49. 1:2 – Денис Архипенко – вирішальний булліт

Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Середницький – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Абаджян, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

Кидки: 19 (8 + 3 + 7 + 1) – 33 (11 + 12 + 8 + 1)

Штраф: 8 (2 + 2 + 4 + 0) – 8 (2 + 2 + 4 + 0)

17 грудня. Київ. Палац спорту. 4 587 глядачів

Перший булліт реалізував Гліб Кривошапкін

Штрафний кидок у виконанні Дениса Архипенка увійде в протокол як переможний

Переможну крапку поставив Олександр Пересунько

Таким чином, за тур до завершення турніру збірна України вирішила завдання збереження прописки в дивізіоні. Наша команда набрала п’ять очок, тоді як в італійців – лише одне. Врятуватися вони зможуть лише в тому разі, якщо Україна завтра, 18 грудня, о 20:00 обіграє в основний час Естонію, а сама «Скуадра адзурра» переможе дострокових чемпіонів угорців. Мадяри гарантували собі перше місце після сьогоднішньої звитяги 3:2 над французами.