Визначилися фіналісти чемпіонату Європи з баскетболу
Зіграно матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи серед жіночих команд
У Бєлграді відбулися матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи, у яких визначилися фіналісти змагань.
У першому півфіналі збірна Франції здолала команду Великої Британії – 63:56. Британки намагалися чинити гідний опір фавориту. Після першої половини рахунок був рівний. Однак у другій половині досвідченіші француженки таки захопили перевагу. Марін Жаоннес зі складу переможців стала з 20-ма очками найрезультативнішою в матчах 6 липня.
У другому півфіналі в пекельній боротьбі зійшлися чинні чемпіони з Іспанії та господарі з Сербії. Іспанки потужно стартували, здобувши 10 очок переваги після стартової чверті. Попри несамовиту підтримку трибун Сербія ніяк не могла відіграти цю різницю. У підсумку Іспанія перемогла – 71:66.
То ж у фіналі 7 липня грають Іспанія – Франція. Початок о 21:30. Саме ці суперники вже зустрічалися в фіналах чемпіонатів Європи 2017 та 2013 років. Обидва рази перемагали іспанські баскетболістки.
У матчі за третє місце зійдуться Сербія та Велика Британія. Початок о 18:30.
Також визначилися усі учасники кваліфікаційного турніру Олімпіади-2020. На чемпіонаті Європи путівки до нього вибороли шість найкращих команд. Ними стали збірні Іспанії, Франції, Сербії, Великої Британії, Бельгії та Швеції.