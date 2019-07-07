Визначилися фіналісти чемпіонату Європи з баскетболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна Іспанії ФІБА

Зіграно матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи серед жіночих команд

У Бєлграді відбулися матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи, у яких визначилися фіналісти змагань.

У першому півфіналі збірна Франції здолала команду Великої Британії – 63:56. Британки намагалися чинити гідний опір фавориту. Після першої половини рахунок був рівний. Однак у другій половині досвідченіші француженки таки захопили перевагу. Марін Жаоннес зі складу переможців стала з 20-ма очками найрезультативнішою в матчах 6 липня.

У другому півфіналі в пекельній боротьбі зійшлися чинні чемпіони з Іспанії та господарі з Сербії. Іспанки потужно стартували, здобувши 10 очок переваги після стартової чверті. Попри несамовиту підтримку трибун Сербія ніяк не могла відіграти цю різницю. У підсумку Іспанія перемогла – 71:66.

То ж у фіналі 7 липня грають Іспанія – Франція. Початок о 21:30. Саме ці суперники вже зустрічалися в фіналах чемпіонатів Європи 2017 та 2013 років. Обидва рази перемагали іспанські баскетболістки.

У матчі за третє місце зійдуться Сербія та Велика Британія. Початок о 18:30.

Також визначилися усі учасники кваліфікаційного турніру Олімпіади-2020. На чемпіонаті Європи путівки до нього вибороли шість найкращих команд. Ними стали збірні Іспанії, Франції, Сербії, Великої Британії, Бельгії та Швеції.

Читайте також: Померла дворазова чемпіонка світу з баскетболу