Легка атлетика. На Євро-2019 Україна йде другою, але втратила лідера (фото)

Поки політ збірної України на домашньому чемпіонаті Європи нормальний Іван Вербицький

Наша команда наразі поступається естонцям

За підсумками ранкової сесії командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку господарі, збірна України посідають друге місце. Наша команда набрала 12535 очок і поступається лише естонцям, які попереду з сумою 12586.

«Главком» уже повідомляв, що за підсумками трьох видів чоловічої програми в нашої команди є втрати – через травму випав лідер, бронзовий призер чемпіонату світу-2009 Олексій Касьянов. Найліпше ж серед наших чоловіків наразі виступає вінничанин Вадим Адамчук, який приніс 2350 пунктів. У Руслана Малогловця – 2344, у Василя Іваницького – 2093. Серед жінок найліпшою є Дарина Слобода – 1924 очки. Римма Буйненко – 1894, Ірина Рофе-Бекетова – 1866.

Стометрівку серед чоловіків найліпше пробіг британець Джон Лейн – 10,91 секунди. Також з 11-ти секунд вибігли естонець Крістян Розенберґ (10,95) та іспанець Хорхе Уренья (10,96). Серед українців найліпше пробіг Касьянов. Його 11,08 були п’ятим часом поміж усіх учасників.

Стрибки у довжину виграв Хорхе Уренья. З результатом 7,38 м він випередив того ж Крістяна Розенберґа всього на чотири сантиметри. Українець Адамчук з результатом 7,23 м у цій дисципліні четвертий. Непогано виступив і Малогловець – 7,16 м.

Штовхання ядра з результатом 15,66 м впевнено виграв Віталій Жук з Білорусі. Серед українців найліпшим тут був Малогловець. Його 14,14 м у загальному протоколі восьмі.

У жінок на 100-метрівці з бар’єрами Римма Буйненко з результатом 13,74 секунди поступилася 29-ма сотими лише нідерландці Марійке Есселінк.

У стрибках у висоту Дарина Слобода стала найкращою з результатом 1,78 м разом із британкою Кеті Стейнтон. Ірина Рофе-Бекетова третя – 1,75 м.

Ввечері, починаючи з 17:00, спортсмени проведуть ще три види: чоловіки змагатимуться у стрибках у висоту і в бігу на 400 м, а жінки штовхатимуть ядро і бігатимуть 200-метрівку.

Додамо, що у десятиборстві серед чоловіків в індивідуальному заліку після трьох видів лідирує Уренья (2468 очків), естонець Розенберґ – другий (2452). Адамчук і Малогловець ідуть поряд, 12-м і 13-м – 2350 і 2344 пункти.

У семиборстві серед жінок попереду Есселінк (1937), друга – француженка Анаейє Нябу-Джапа (1928), третя – українка Дарина Слобода (1924).

Чемпіон Європи визначиться завтра, 7 липня.

Іван Вербицький, «Главком»



