Легка атлетика. На Євро-2019 Україна йде другою, але втратила лідера (фото)
Наша команда наразі поступається естонцям
За підсумками ранкової сесії командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку господарі, збірна України посідають друге місце. Наша команда набрала 12535 очок і поступається лише естонцям, які попереду з сумою 12586.
«Главком» уже повідомляв, що за підсумками трьох видів чоловічої програми в нашої команди є втрати – через травму випав лідер, бронзовий призер чемпіонату світу-2009 Олексій Касьянов. Найліпше ж серед наших чоловіків наразі виступає вінничанин Вадим Адамчук, який приніс 2350 пунктів. У Руслана Малогловця – 2344, у Василя Іваницького – 2093. Серед жінок найліпшою є Дарина Слобода – 1924 очки. Римма Буйненко – 1894, Ірина Рофе-Бекетова – 1866.
Стометрівку серед чоловіків найліпше пробіг британець Джон Лейн – 10,91 секунди. Також з 11-ти секунд вибігли естонець Крістян Розенберґ (10,95) та іспанець Хорхе Уренья (10,96). Серед українців найліпше пробіг Касьянов. Його 11,08 були п’ятим часом поміж усіх учасників.
Стрибки у довжину виграв Хорхе Уренья. З результатом 7,38 м він випередив того ж Крістяна Розенберґа всього на чотири сантиметри. Українець Адамчук з результатом 7,23 м у цій дисципліні четвертий. Непогано виступив і Малогловець – 7,16 м.
Штовхання ядра з результатом 15,66 м впевнено виграв Віталій Жук з Білорусі. Серед українців найліпшим тут був Малогловець. Його 14,14 м у загальному протоколі восьмі.
У жінок на 100-метрівці з бар’єрами Римма Буйненко з результатом 13,74 секунди поступилася 29-ма сотими лише нідерландці Марійке Есселінк.
У стрибках у висоту Дарина Слобода стала найкращою з результатом 1,78 м разом із британкою Кеті Стейнтон. Ірина Рофе-Бекетова третя – 1,75 м.
Ввечері, починаючи з 17:00, спортсмени проведуть ще три види: чоловіки змагатимуться у стрибках у висоту і в бігу на 400 м, а жінки штовхатимуть ядро і бігатимуть 200-метрівку.
Додамо, що у десятиборстві серед чоловіків в індивідуальному заліку після трьох видів лідирує Уренья (2468 очків), естонець Розенберґ – другий (2452). Адамчук і Малогловець ідуть поряд, 12-м і 13-м – 2350 і 2344 пункти.
У семиборстві серед жінок попереду Есселінк (1937), друга – француженка Анаейє Нябу-Джапа (1928), третя – українка Дарина Слобода (1924).
Чемпіон Європи визначиться завтра, 7 липня.
Іван Вербицький, «Главком»