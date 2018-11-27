Як Лунін і Зозуля втрачали голову в Іспанії. Європейські ЗМІ про наших футболістів за кордоном

Роман Зозуля Фото взяте з twitter.com

Роман отримав вилучення, а Андрій, хоч і не пропустив, але отримав на горіхи від ЗМІ

Спортивна редакція «Главкома» продовжує відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу своїх шанувальників українські футбольні таланти цього разу приковували, насамперед, в Іспанії та Бельгії. «Главком» пропонує найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд.

Нападник клубу другої за значенням ліги Іспанії «Альбасете», колишній форвард «Дніпра» Роман Зозуля, потрапив в стартовий склад своєї команди на матч 15-го туру Сегунди проти «Ельче». Проте вже на 42-й хвилині, за рахунку 1:0 (гра закінчилася з таким же підсумком на користь команди Зозулі), наш нападник отримав пряму червону картку і залишив поле. Таким чином, в активі Романа залишається три голи з початку поточного сезону.

Іспанські ЗМІ очікувано за вилучення Романа критикують. Зокрема, El Desmarque написав наступне:

«…Зозуля знову допустив втрату голови й холодного розуму. Дивує, що він обурювався своєму вилучення. Проте українця було вилучено з поля справедливо…»

Не менш гнівною була реакція кореспондентів AS:

«…Він знову опинився на дошці ганьби: Зозуля здійснив дике і небезпечне порушення правил, і отримав пряме вилучення миттєво. Зозуля міг завдати опоненту важкої травми…»

Регіональне видання El Digital de Albacete теж дій Романа не зрозуміло: «…Кінець першої половини запам'ятався незрозумілим рішенням Зозулі. На якусь мить український нападник втратив голову, коли грубо збив візаві далеко від воріт суперника. Після червоної картки Зозулі наставник «Альбасете» був змушений перебудувати гру свого колективу…»

Голкіпер «Леганеса», орендований в мадридського «Реалу», Андрій Лунін вперше вийшов в стартовому своєї команди в матчі в межах Ла ліги. Основний голкіпер «Леганеса» Куельяр не встиг відновитися після травми, й це дало шанс Луніну в матчі з «Алавесом». Дебют можна назвати успішним: «Леганес» здобув третю перемогу в чемпіонаті (рахунок матчу 1:0), а Лунін не пропустив.

«Леганес» домінував, володів ініціативою, тому не можна сказати, що в українця було багато роботи. Але з тієї, що була, він впорався не ідеально. На одній шальці терезів два сейви, і якщо один з розряду «обов'язкових» (після удару з-за меж штрафного), то інший – справжній порятунок команди (в першому таймі гравець суперника вийшов один на один в зоні лівого інсайда). На іншій чаші – дві його грубі помилки. Одна на виході, після чого баски опинилися фактично перед порожніми воротами, інша – коли Лунін завозився з м'ячем за межами штрафного майданчика, і в результаті мало його не втратив.

Взагалі, гра Луніна ногами – одна з його головних проблем. І хоч партнери частенько відкочували м'яч воротареві, практично всі його виноси на чужу половину були неточними. Так, вітаючи Луніна з повноцінним, а не п'ятихвилинним дебютом, з перемогою, з «сухарем», зазначимо, що враження він все-таки не справив.

Авторитетна Marca про нашого стража воріт написала стримано критично:

«…Голкіпер «Леганеса» в деяких моментах виглядав невпевнено. Найбільш очевидною стала ситуація, в якій він майже втратив м'яч за межами штрафного під тиском Собріно. Маурісіо Пеллегріно зробив йому зауваження. Орендований у «Реала» воротар провів перший матч в стартовому складі «Леганеса» й залишив свої ворота «сухими» в переможній для «пепінерос» грі. На 53-й хвилині Лунін припустився серйозної помилки, однак його дія не мала для команди наслідків…»

Журналісти AS теж відзначили слабку гру Луніна саме нижніми кінцівками: «…Голкіпер, який виступає за «Леганес» на правах оренди, дебютував з перемоги і без пропущеного гола, але міг заплатити велику ціну за провал в такому компоненті, як гра ногами…»

Хавбек бельгійського клубу вищої ліги цієї країни «Сент-Трюйдена», колишній футболіст «Дніпра» й «Динамо» Роман Безус, залишається одним з найбільш яскравих виконавців Ліги Жупілє. В черговому матчі свого клубу, проти «Андерлехта», в межах національної першості Безус забив уже на восьмій хвилині. Роман набігав на ворота суперника з глибини поля і з витонченою силою вдарив по м'ячу, який залишився нічийним на лінії штрафного майданчика. Його команда здобула перемогу з рахунком 4:2.

У цьому сезоні Безус провів за «Сент-Трюйден» 12 матчів у всіх турнірах, і забив три голи. Завдяки успішній грі Роман привернув увагу двох інших бельгійських клубів – «Андерлехта» й «Стандарда». Нинішня угода гравця з його нинішньою командою спливає в липні 2019 року. Згідно прописаної опції, контракт може бути продовжений ще на рік. В такому випадку «Сент-Трюйден» буде змушений виплатити гравцеві бонус.

Ресурс Sporza про ще одного нашого Романа написав добрі слова: «…Безус провів розкішний матч. Цей хавбек знову був корисним у атаці, знову вів за собою партнерів, знову віддавав своєчасні передачі. Без нього ця перемога «Сент-Трюйдена», щонайменше, не була би такою ефектною…»

Максим Салівон, для «Главкома»