Клуб Безуса обіграв команду Яремчука в українському дербі у чемпіонаті Бельгії



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Роман Яремчук. Фото ФК «Гент»

А Роман Безус ще й віддав вирішальну передачу на партнера

Нападник збірної України вийшов у стартовому складі свого «Гента» на домашній поєдинок чемпіонату Бельгії проти «Сент-Трюйдена».

Роман Яремчук відіграв 76 хвилин, а його команда несподівано поступилася з рахунком 1:2, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У стартовому складі «Сент-Трюйдена» з’явився український півзахисник Роман Безус.

Він відзначився вирішальним результативним пасом і вилученням за дві жовті картки на 85-й хвилині.

Після семи турів «Гент», маючи 13 очок, посідає п’яту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.

У цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» 11 матчів, забив три м'ячі й отримав дві жовті картки.

Нагадаємо, «Генк» без Маліновського обіграв «Андерлехт» Макаренка у матчі чемпіонату Бельгії.