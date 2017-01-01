Англійські регбістки знялися у відвертій фотосесії для благодійного календаря (фотогалерея)

Спортсменки хочуть зібрати кошти на подарунок хлопчику, який хворіє м'язовою дистрофією

Регбістки команди університету Ліверпуля знялися оголеними для благодійного календаря на 2018 рік. Збори від продажу календаря підуть до фонду допомоги хлопчикові Джеку, хворому м'язовою дистрофією. Одна з спортсменок сказала, що зйомки проходили у роздягальні команди й університетському парку. «Незважаючи на 7 ранку, там вистачало роззяв,