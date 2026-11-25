Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила пропагандистам, що потенційні санкції Євросоюзу проти російських спортсменів можна пояснити лише дикою ненавистю за національною ознакою. Про це інформує «Главком».

«Звичайно, у цього ж немає ніякого реального підґрунтя. Окрім одного – окрім якраз дикої ненависті за національною ознакою, найбільш дико. Це ні що інше як прояв неонацизму», – заявила Захарова.

Європейська комісія представила 22-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає нові обмеження щодо російського спорту. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала тотальну заборону на допуск російських спортсменів, які змагаються під прапором РФ, на турніри в ЄС, заборону на демонстрацію будь-яких офіційних символів РФ, а також відмову у будь-якому європейському фінансуванні для міжнародних спортивних організацій, у змаганнях яких беруть участь російські спортсмени.

«Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційної російської символіки. Ми також обмежимо фінансові потоки від російських спонсорів до європейських спортивних та культурних організацій і введемо обмеження на зайняття росіянами посад у керівних органах європейських спортивних федерацій», – заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен

Тепер цей проєкт обговорюватимуть країни ЄС. Для набрання чинності 22-й пакет санкцій має бути затверджено всіма країнами ЄС. Раніше Єврокомісія закликала зробити це до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.