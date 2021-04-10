Джошуа має відстояти чемпіонський пояс в поєдинку з Усиком

Поєдинок Ентоні з Ф’юрі не узгоджено, тож британець має домовлятися з українцем

Цікавий поворот у невизначеності дати бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі знайшов британський промоутер Альберт Сієста. В ефірі програми «Великий Куш» він прокоментував ситуацію, яка склалася навколо обов'язкового претендента на титул WBO в суперважкій вазі Олександра Усика (18-0, 13 КО).

«Бій Джошуа проти Ф'юрі не оголошено. Тож офіційно це означає, що Джошуа зобов'язаний побитися з Усиком, щоб захистити свій титул WBO. А якщо він буде захищати цей пояс, то автоматично всі його інші три титули пристібаються до цього бою.

Олександр на даний момент не може взяти ніякого бою, не дочекавшись результату перемовин між Джошуа і Ф'юрі. Час, до речі, йде. Джошуа має оголосити: він або б'ється з Ф'юрі, або ні. І в такому випадку єдиний напрямок, який він може вибрати, – це Олександр Усик. Звичайно, він може відмовитися від бою з Усиком, зробивши пояс вакантним. Тоді Усик поб'ється з Джойсом за вакантний титул».

Тим часом Усик проводить власне боксерське шоу в Києві.