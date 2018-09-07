Гаряча швейцарська білявка: яскраві фото гірськолижниці Лари Гут



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Лара Гут - 27-річна швейцарська гірськолижниця

Лара є володаркою Кубка світу 2015/16 в загальному заліку, бронзовим призером Олімпійських ігор 2014 року в швидкісному спуску та п'ятикратним призером чемпіонатів світу.

Також дівчині належить унікальне досягнення - вона стала наймолодшою переможницею в супергіганті в історії Кубка світу.

Влітку ж цього року Лара одружилася з гравцем збірної Швейцарії з футболу Валоном Бехрамі.