Витік секретних документів США: відсторонено двох командирів Нацгвардії

У США вже затримали підозрюваного у зливі документів

Командирів тимчасово позбавили доступу до секретних систем та інформації

Військово-повітряні сили США відсторонили двох командирів підрозділу Національної гвардії, де служив Джек Тейшейра, обвинувачений у витоку секретної інформації. Про це повідомив представник Військово-повітряних сил США, передає Reuters.

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Зазначається, що було відсторонено командира операції та командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. Проте повітряні сили не назвали імена командирів.

«Це означає, що як оперативний командир ескадрильї, так і адміністративний командир федеральних наказів були відсторонені від виконання обов’язків до завершення розслідування Департаменту генерального інспектора ВПС», – сказав речник.

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Крім того, департамент ВПС тимчасово позбавив цих осіб доступу до секретних систем та інформації.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.