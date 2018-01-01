Найгарніші дівчата зі світу автоспорту. Фотогалерея красивих грід-гьорлз

В автоперегонах гожі машини прикрашають чудові дівчата

Українська редакція Motorsport.com підібрала фотографії найчарівніших грід-гьолз зі світу автоспорту. Грід-гьорлз – це дівчата, які на автогонках виводять пілотів на стартові позиції, тримають над учасниками змагань сонцезахисні парасольки чи вручають нагороди. Як зазначається у Вікіпедії, історія грід-гьорлз почалася у Японії у 1969 році,



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В автоперегонах гожі машини прикрашають чудові дівчата

Українська редакція Motorsport.com підібрала фотографії найчарівніших грід-гьолз зі світу автоспорту.

Грід-гьорлз – це дівчата, які на автогонках виводять пілотів на стартові позиції, тримають над учасниками змагань сонцезахисні парасольки чи вручають нагороди.

Як зазначається у Вікіпедії, історія грід-гьорлз почалася у Японії у 1969 році, коли особою нафтової компанії стала модель Роса Огава. Відтоді грід-гьорлз у Японії – офіційна професія, включена у закон про зайнятість.

У 2015 році на Гран Прі Монако за ініціативою президента Автомобільного клубу Монако замість грід-гьорлз на стартовій решітці стояли юнаки в обтягуючих футболках, які виконують ті ж функції. Однак це починання не отримало підтримки.

У чемпіонаті світу з автогонок на витривалість з 2015 року відмовилися від грід-гьорлз. Там вирішили, що молодим жінкам відводиться роль красивого фону, що сприяє зміцненню стереотипу про авто- та мотогонки як виключно про чоловічий вид спорту.