  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні

    • Розсилка
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні

    У зал дівчина пішла після того, як стала мамою, щоб повернути тілу звичну форму

    Львів'янка Оксана Бригідир стала чемпіонкою світу з бодибілдингу Elite Pro 12 в категорії фітнес-бікіні.

    Варто зазначити, що чемпіонський титул 30-річна спортсменка виборювала вже двічі: у 2015 та 2018 роках.

    1 з 47
    на весь екран згорнути
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні
    Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні

    В одному з інтерв’ю дівчина зізналася, що її історія успіху є надзвичайно простою. У зал вона пішла після того, як стала мамою у 2012 році. Оксані хотілося повернути тілу звичну форму. Тож через 4 місяці після народження сина вона пішла до тренажерного залу.

    «Методом проб і помилок я сама почала тренуватися досить непогано, а ще через 6 місяців у мене з’явився тренер», – розповідала Оксана Бригідир.

    Теги: історія Львів тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies