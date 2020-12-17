Обережно: занадто гаряче. Фантастичні фото української чемпіонки світу з фітнес-бікіні

У зал дівчина пішла після того, як стала мамою, щоб повернути тілу звичну форму

Львів'янка Оксана Бригідир стала чемпіонкою світу з бодибілдингу Elite Pro 12 в категорії фітнес-бікіні.

Варто зазначити, що чемпіонський титул 30-річна спортсменка виборювала вже двічі: у 2015 та 2018 роках.

В одному з інтерв’ю дівчина зізналася, що її історія успіху є надзвичайно простою. У зал вона пішла після того, як стала мамою у 2012 році. Оксані хотілося повернути тілу звичну форму. Тож через 4 місяці після народження сина вона пішла до тренажерного залу.

«Методом проб і помилок я сама почала тренуватися досить непогано, а ще через 6 місяців у мене з’явився тренер», – розповідала Оксана Бригідир.