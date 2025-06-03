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Операція «Павутина»: AiTelly показав у 3D, як Росія втратила третину стратегічних літаків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Операція «Павутина»: AiTelly показав у 3D, як Росія втратила третину стратегічних літаків
У проекті AiTelly візуалізували операцію «Павутина»
фото: скріншот з відео

AiTelly розкриває деталі «Операції «Павутина»: Як Україна маскувала пускові установки дронів
 

Українська Служба безпеки України провела надзвичайно успішну операцію під кодовою назвою «Павутина», що призвела до значних втрат для російської стратегічної авіації. Деталі цієї інноваційної операції були візуалізовані 3D-аніматорами проєкту AiTelly, пише «Главком».

AiTelly, відомий своїми 3D-анімаціями з інженерної та військової тематики, показав, що українські інженери розробили геніальну систему запуску безпілотників, замасковану під звичайні «дерев'яні сільські сараї», встановлені на вантажних автомобілях.

Операція «Павутина»: AiTelly показав у 3D, як Росія втратила третину стратегічних літаків фото 1
скріншот

«Ці «мобільні контейнери» виглядали як звичайні сільські сараї, але всередині вони містили посилені конструкції, приховані пускові платформи, станції зарядки акумуляторів та дистанційно керовані механізми на даху», — пояснюють 3D-аніматори. Така конструкція дозволяла запускати дрони вертикально або під кутом, залежно від їхнього типу. Крім того, вбудоване екранування сигналу допомагало уникнути раннього виявлення російськими засобами спостереження.

У проекті AiTelly припускають, що після підготовки ці «мобільні бункери» були перевезені українцями, ймовірно, за підтримки місцевих мешканців, глибоко на територію Росії.

Вантажівки прибували на місця призначення вже з зарядженими безпілотниками. У потрібний момент дистанційно надсилалися зашифровані сигнали активації, після чого дах контейнерів відчинявся. Деякі БПЛА злітали вертикально, тоді як інші використовували пандуси або системи запуску на стисненому повітрі для безшумного старту.

Ця інноваційна тактика дозволила Україні завдати руйнівних ударів по російській авіації, демонструючи високий рівень інженерної думки та оперативного планування. Візуалізація AiTelly допомагає краще зрозуміти складність та ефективність цієї таємної операції.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

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Теги: росія СБУ війна Україна

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