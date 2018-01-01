Темпераментна Росселла Фьямінго - найбажаніша фехтувальниця Італії. Яскраві фото красуні

Обережно, вона дворазова чемпіонка світу, призер Олімпійських ігор, ще й має військове звання

Росселла Фьямінго - дворазова чемпіонка світу в шпазі в 2014 і 2015 роках, а в 2016-му вона стала другою на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. 26-річна спортсменка є лідером і першим номером збірної Італії, і дивлячись на її зовнішність, розумієш, що лідер вона не тільки в спортивному плані: [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Цікаво, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росселла Фьямінго

Обережно, вона дворазова чемпіонка світу, призер Олімпійських ігор, ще й має військове звання

Росселла Фьямінго - дворазова чемпіонка світу в шпазі в 2014 і 2015 роках, а в 2016-му вона стала другою на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. 26-річна спортсменка є лідером і першим номером збірної Італії, і дивлячись на її зовнішність, розумієш, що лідер вона не тільки в спортивному плані:

Цікаво, що Росселла має доступ до зброї і поза доріжкою, так як є співробітницею внутрішніх сил своєї країни.

Джерело: xsport.ua