Темпераментна Росселла Фьямінго - найбажаніша фехтувальниця Італії. Яскраві фото красуні
- Сьогодні, 11:08
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Росселла Фьямінго
Обережно, вона дворазова чемпіонка світу, призер Олімпійських ігор, ще й має військове звання
Росселла Фьямінго - дворазова чемпіонка світу в шпазі в 2014 і 2015 роках, а в 2016-му вона стала другою на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. 26-річна спортсменка є лідером і першим номером збірної Італії, і дивлячись на її зовнішність, розумієш, що лідер вона не тільки в спортивному плані:
Цікаво, що Росселла має доступ до зброї і поза доріжкою, так як є співробітницею внутрішніх сил своєї країни.
Джерело: xsport.ua