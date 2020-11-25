Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо

«Мотоцикл – це частина мене. Коли я без мотоцикла, то відчуваю, що мені чогось не вистачає»

Естонська дівчина Сандра Россмо присвятила все своє життя мотоперегонів. Наразі вона виступає в серії Enduro, а також веде яскравий Instagram.

На аккаунт Сандри підписалися вже майже 150 тисяч осіб. Зухвала байкерша створює контент, від якого не відвести очей: мотоцикли, купальники, гонки – тут є все, що змушує прискорено битися серця шанувальників красуні з Естонії

«Мотоцикл – це частина мене. Коли я без мотоцикла, то відчуваю, що мені чогось не вистачає», – розповідає Сандра.