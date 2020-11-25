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    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо

    • Розсилка
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо

    «Мотоцикл – це частина мене. Коли я без мотоцикла, то відчуваю, що мені чогось не вистачає»

    Естонська дівчина Сандра Россмо присвятила все своє життя мотоперегонів. Наразі вона виступає в серії Enduro, а також веде яскравий Instagram.

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    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо
    Вона любить божевільну швидкість і відверті бікіні. Гарячі фото естонки Сандри Россмо

    На аккаунт Сандри підписалися вже майже 150 тисяч осіб. Зухвала байкерша створює контент, від якого не відвести очей: мотоцикли, купальники, гонки – тут є все, що змушує прискорено битися серця шанувальників красуні з Естонії

    «Мотоцикл – це частина мене. Коли я без мотоцикла, то відчуваю, що мені чогось не вистачає», – розповідає Сандра.

    Теги: Instagram мотоцикл
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