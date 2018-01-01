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    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг

    Сестри Коффі доволі часто влаштовують спільні відверті фотосесії
    Сестри Еллі-Джин, Холлі-Сью, Рубі-Лу і Бонні-Лу Коффі з Австралії є професійними серфінгістами, що стали відомими завдяки своїм відвертим фото в Instagram. Варто зазначити, що найстарша з сестер Еллі-Джин Коффі за підсумками 2017 року обіймає дев'яносто шосте місце в світовому рейтингу кращих серферів серед жінок. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 14:31
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    Сестри Коффі
    Сестри Коффі

    Сестри Коффі доволі часто влаштовують спільні відверті фотосесії

    Сестри Еллі-Джин, Холлі-Сью, Рубі-Лу і Бонні-Лу Коффі з Австралії є професійними серфінгістами, що стали відомими завдяки своїм відвертим фото в Instagram.

    Варто зазначити, що найстарша з сестер Еллі-Джин Коффі за підсумками 2017 року обіймає дев'яносто шосте місце в світовому рейтингу кращих серферів серед жінок.

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    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Еллі-Джин Коффі
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Холлі-Сью
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Рубі-Лу лише недавно почала захоплюватися серфінгом, але вона вже, як і старші сестри, також є довоіл популярною в Мережі.
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Наймолодша з сестер - Бонні-Лу.
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
    Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг

    Як можна помітити з наведених вище світлин, сестри Коффі доволі часто влаштовують спільні відверті фотосесії.

    Джерело: Tribuna.com

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