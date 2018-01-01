Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг

Сестри Коффі доволі часто влаштовують спільні відверті фотосесії

Сестри Еллі-Джин, Холлі-Сью, Рубі-Лу і Бонні-Лу Коффі з Австралії є професійними серфінгістами, що стали відомими завдяки своїм відвертим фото в Instagram. Варто зазначити, що найстарша з сестер Еллі-Джин Коффі за підсумками 2017 року обіймає дев'яносто шосте місце в світовому рейтингу кращих серферів серед жінок. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]