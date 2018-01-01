Яскраві фото чотирьох запальних сестер: тепер ви точно полюбите серфінг
- Сьогодні, 14:31
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Сестри Коффі
Сестри Коффі доволі часто влаштовують спільні відверті фотосесії
Сестри Еллі-Джин, Холлі-Сью, Рубі-Лу і Бонні-Лу Коффі з Австралії є професійними серфінгістами, що стали відомими завдяки своїм відвертим фото в Instagram.
Варто зазначити, що найстарша з сестер Еллі-Джин Коффі за підсумками 2017 року обіймає дев'яносто шосте місце в світовому рейтингу кращих серферів серед жінок.
Як можна помітити з наведених вище світлин, сестри Коффі доволі часто влаштовують спільні відверті фотосесії.
Джерело: Tribuna.com