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206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026
Ситуація на фронті 13 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 66 авіаційних ударів – скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5602 дрони-камікадзе та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 жовтня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 43 окупанти, 30 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної, сім одиниць спеціальної техніки, одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, п'ять пунктів управління БпЛА та 31 укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та 185 укриттів противника. Знищено або подавлено 277 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Суходолу, Товстодубового, Малої Слобідки, Рижівки та Малої Корчаківки. Четверо атак відбито, один бій триває.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Зафіксовано 10 бойових зіткнень біля Ізбицького, Вовчанських Хуторів та Вільхуватки. Одне боєзіткнення триває.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Сили оборони знешкодили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Лиману та Зарічного.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім атак у районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші підрозділи успішно зупинили 11 спроб противника просунутися в районах:

  • Костянтинівки
  • Розкішного
  • Новоселівки
  • Осикового
  • Іллінівки
  • Миколайпілля
206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Вільного
  • Кучерового Яру
  • Софіївки
  • Петрівки
  • Золотого Колодязя
  • Добропілля
  • Нового Донбасу
  • Чернігівки
  • Родинського
  • Новоолександрівки
  • Мирного
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Молодецького
  • Муравки 
206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбито сім атак окупантів у районах Різдвянки та Гіркого.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1693-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ фронт Лиман Покровськ

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