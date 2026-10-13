206 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 66 авіаційних ударів – скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5602 дрони-камікадзе та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 жовтня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 43 окупанти, 30 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної, сім одиниць спеціальної техніки, одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, п'ять пунктів управління БпЛА та 31 укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та 185 укриттів противника. Знищено або подавлено 277 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Суходолу, Товстодубового, Малої Слобідки, Рижівки та Малої Корчаківки. Четверо атак відбито, один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку

Зафіксовано 10 бойових зіткнень біля Ізбицького, Вовчанських Хуторів та Вільхуватки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Сили оборони знешкодили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Лиману та Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім атак у районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Наші підрозділи успішно зупинили 11 спроб противника просунутися в районах:

Костянтинівки

Розкішного

Новоселівки

Осикового

Іллінівки

Миколайпілля

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Вільного

Кучерового Яру

Софіївки

Петрівки

Золотого Колодязя

Добропілля

Нового Донбасу

Чернігівки

Родинського

Новоолександрівки

Мирного

Сергіївки

Удачного

Молодецького

Муравки

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбито сім атак окупантів у районах Різдвянки та Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1693-й день повномасштабної війни.