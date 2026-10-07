Боротьба за $6 млн: опубліковано сітку тенісного турніру Six Kings Slam

Six Kings Slam пройде з 21 по 24 жовтня у Ер-Ріяді

Опубліковано сітку виставкового тенісного турніру Six Kings Slam. Про це повідомляє «Главком».

У боротьбі за призовий фонд розміром у 6 мільйонів доларів візьмуть участь Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Звєрєв, Тейлор Фрітц, Алекс де Мінаур та Лернер Тьєн, який замінив травмованого Янніка Сіннера.

Алькарас та Джокович розпочнуть турнір з 1/2 фіналу, де на них чекатимуть переможці протистоянь Звєрєв – Фрітц та Мінаур – Тьєн відповідно.

За участь у змаганні кожен тенісист отримає по 1,5 мільйони доларів.

Перший раз Six Kings Slam було проведено у 2024 році. Тоді його виграв Яннік Сіннер. За рік італієць повторив своє досягнення.

До слова, Людмила Кіченок (Україна) та Ейша Мухаммед (США) поступилиcь у 1/8 фіналу WTA 1000 у Пекіні – Протистояли україно-американському дуетові Сторм Хантер (Франція) та Крістіна Младеновіч (Австралія).