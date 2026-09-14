«Навіть не знала». Перша ракетка світу прокоментувала потрапляння на Підсумковий турнір WTA

Підсумковий турнір WTA пройде з 8 по 15 листопада в Індіан-Уеллсі (США)

Перша ракетка світу казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна прокоментувала свою кваліфікацію на Підсумковий турнір WTA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

Підсумковий турнір WTA пройде з 8 по 15 листопада в Індіан-Уеллсі (США).

«Насправді я навіть не знала, що кваліфікувалася. Це приголомшливе почуття. Коли я вперше стала першою ракеткою світу, це було дуже хвилюючим і напруженим, тепер я ще й виграла US Open – у це важко повірити, і мені, напевно, потрібно ще кілька днів, щоб це усвідомити.

Чудово знову опинитись у вісімці найкращих, тепер наприкінці року трохи зміниться календар. У мене залишилися чудові спогади про Індіан-Уеллс. Це буде трохи інший турнір, але я точно отримаю задоволення і, сподіваюся, добре виступлю», – заявила Рибакіна.

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.