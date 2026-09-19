Кубок Девіса: Україна впевнено перемагає Кіпр після першого змагального дня

Другий номер нашої команди Олексій Крутих (ATP 443) у напруженому матчі переміг лідера кіпріотів Меліоса Ефстатіу (ATP 653)

Переможець протистояння між Кіпром та Україною наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи

Збірна України з тенісу здобула другу перемогу у виїзному протистоянні Другої Світової групи Кубка Девіса проти Кіпру. Про це повідомляє «Главком».

Другий номер нашої команди Олексій Крутих (ATP 443) у напруженому матчі переміг лідера кіпріотів Меліоса Ефстатіу (ATP 653).

Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 1:6, 6:4 на користь українця.

Кубок Девіса, Друга Світова група

Кіпр – Україна 0:2

Меліос Ефстатіу (Кіпр) – Олексій Крутих (Україна) 2:6, 6:1, 4:6

У неділю, 20 вересня, команди проведуть парний поєдинок, після якого відбудуться ще два одиночні матчі. Україна для загального успіху потрібна ще одна перемога.

Переможець протистояння між Кіпром та Україною наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи.

Нагадаємо, лідер чоловічої збірної України з тенісу Георгій Кравченко здобув першу перемогу для нашої команди у виїзному матчі Другої Світової групи Кубка Девіса проти Кіпру.

Георгій Кравченко (ATP 396) у першому поєдинку протистояння у двох сетах переграв Фотоса Фотіадеса (ATP 1996). Матч тривав 1 годину 21 хвилину.