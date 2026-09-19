Кубок Девіса: Україна впевнено перемагає Кіпр після першого змагального дня
Переможець протистояння між Кіпром та Україною наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи
Збірна України з тенісу здобула другу перемогу у виїзному протистоянні Другої Світової групи Кубка Девіса проти Кіпру. Про це повідомляє «Главком».
Другий номер нашої команди Олексій Крутих (ATP 443) у напруженому матчі переміг лідера кіпріотів Меліоса Ефстатіу (ATP 653).
Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 1:6, 6:4 на користь українця.
Кубок Девіса, Друга Світова група
Кіпр – Україна 0:2
Меліос Ефстатіу (Кіпр) – Олексій Крутих (Україна) 2:6, 6:1, 4:6
У неділю, 20 вересня, команди проведуть парний поєдинок, після якого відбудуться ще два одиночні матчі. Україна для загального успіху потрібна ще одна перемога.
Переможець протистояння між Кіпром та Україною наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи.
Нагадаємо, лідер чоловічої збірної України з тенісу Георгій Кравченко здобув першу перемогу для нашої команди у виїзному матчі Другої Світової групи Кубка Девіса проти Кіпру.
Георгій Кравченко (ATP 396) у першому поєдинку протистояння у двох сетах переграв Фотоса Фотіадеса (ATP 1996). Матч тривав 1 годину 21 хвилину.
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