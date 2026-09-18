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Відбулось жеребкування протистояння збірних Кіпру та України у Кубку Девіса

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Відбулось жеребкування протистояння збірних Кіпру та України у Кубку Девіса
Збірна України близько до повернення до Першої світової групи
фото: ФТУ

Команди зустрінуться 19 та 20 вересня

19 та 20 вересня відбудеться протистояння збірних Кіпру та України у матчі першого раунду Другої світової групи Кубка Девіса. Про це повідомляє «Главком».

18 вересня відбулось жеребкування, яке визначило п'ять пар. Для перемоги та проходу далі необхідно набрати три очки.

Команди зустрінуться на харрдових покриттях на Кіпрі у місті Нікосія. Переможець протистояння вийде до плейоф Першої Світової групи.

Жеребкування зустрічі Кіпру та України у Кубку Девіса

19 вересня (11:00)

  • Георгій Кравченко – Фотос Фотіадес
  • Олексій Крутих – Меліос Ефстатіу

20 вересня (11:00)

  • Владислав Орлов / Олександр Овчаренко – Меліос Ефстатіу / Елефтеріос Неос
  • Георгій Кравченко – Меліос Ефстатіу
  • Олексій Крутих – Фотос Фотіадес

Капітаном збірної України є Орест Терещук, статус капітана Кіпру за Дімітрісом Іродоту.

Раніше капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

Теги: Кубок Девіса теніс

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