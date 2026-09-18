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Зіркова тенісистка прокоментувала чутки про свою вагітність

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Зіркова тенісистка прокоментувала чутки про свою вагітність
Американська тенісистка Медісон Кіз є 23-ю ракеткою світу

Кіз: Було б чудово, якби люди перестали питати, чи вагітна я

23-я ракетка світу американська тенісистка Медісон Кіз відреагувала на чутки про свою вагітність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на подкаст The Player's Box.

«Було б чудово, якби люди перестали припускати чи питати, чи вагітна я. Це головне питання, яке мені постійно ставлять після US Open.

По-перше, ні. А по-друге, навіть якби це було правдою, це нікого не стосується. Тож велике спасибі», – сказала Кіз.

На пресконференції після матчу третього кола US Open, програного китаянці Чжен Ціньвень, Кіз сказала, що на неї чекають зміни. Деякі вболівальники припустили, що йдеться про вагітність.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

Теги: Медісон Кіс вагітність теніс

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