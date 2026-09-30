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Уперше з 2007 року тенісист з топ-15 рейтингу зіграє у кваліфікації турніру ATP: як це можливо

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Уперше з 2007 року тенісист з топ-15 рейтингу зіграє у кваліфікації турніру ATP: як це можливо
Артур Фіс є лідером французького тенісу
фото: Babolat

Артуру Фісу довелося зіграти два додаткові матчі на важливому турнірі в Японії 

У чоловічому тенісі стався незвичний випадок: 11-та ракетка світу Артур Фіс змушений розпочинати виступи на турнірі в Токіо з кваліфікації. Про це повідомляє «Главком».

Причина виступу Фіса у кваліфікації

Попри високе місце у світовому рейтингу та перемогу на цьому турнірі у 2024 році, 22-річному спортсмену доведеться розпочинати виступ із кваліфікації. Фіс пропустив дедлайн реєстрації на основну сітку Japan Open. Як повідомляє Punto de Break, тенісист та його команда до останнього моменту вирішували, з якого турніру розпочати азійську частину сезону, але зрештою не встигли подати заявку.

Ще одним шляхом до основної сітки могла стати wild card. Організатори мали три запрошення, однак Фіс його не отримав. У результаті француз змушений проходити кваліфікацію, хоча під час останнього виступу в Токіо у 2024 році саме він став чемпіоном. Що цікаво, Фіс стане найвисокорейтинговішим тенісистом, який грав кваліфікацію турніру ATP за останні 20 років. Востаннє подібна ситуація траплялася у 2007 році.

У підсумку подолати кваліфікаційний бар'єр французу вдалося. Щоправда, його матчі не були легкими, бо він в обох поєдинках зіграв три сети. 

Боротьба за Підсумковий турнір

Для француза Japan Open має особливе значення. У 2024 році він здобув у Токіо свій перший титул на турнірах ATP на твердому покритті, перемігши на шляху до трофея Тейлора Фріца, Маттео Берреттіні, Бена Шелтона, Хольгера Руне та Уго Умбера. Торік Фіс не зміг захистити титул через стресовий перелом спини, який вивів його з ладу з серпня 2025 року до лютого 2026-го.

Нинішній виступ у Токіо також важливий у боротьбі за путівку на Підсумковий турнір ATP у Турині. Наразі Фіс посідає сьоме місце в чемпіонській гонці зі 3150 очками. Восьмим іде росіянин Даниїл Медведєв, у якого 2780 очок, а позаду залишаються ще кілька претендентів. До кінця сезону тенісисти матимуть можливість набрати очки, зокрема на двох турнірах серії Masters 1000 у Шанхаї та Парижі.

Нагадаємо, що легендарна американка отримала спецзапрошення на тенісний турнір у Китаї

Теги: Підсумковий турнір теніс

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