Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною

Соней Картал пробилась до півфіналу Уханя

Британська тенісистка Соней Картал прокоментувала перемогу над українкою Еліною Світоліною, завдяки якій пробилась до півфналу WTA 1000 у Ухані. Про це повідомляє «Главком».

«Гадаю, перед початком матчу я розуміла, наскільки вона сильна бійчиня. Попри те, що я виграла перший сет, причому досить впевнено, я знала: доки не розіграно останнє очко, розслаблятися не можна.

Тому я дуже пишаюся тією рішучістю, яку мені вдалося продемонструвати в цьому поєдинку. І, як на мене, я зберігала впевнений спокій протягом усієї гри», – сказала Картал.

Соней Картал сенсаційно пробилась до 1/2 фіналу Уханя: британка підійшла до протистояння зі Світоліною очевидною аутсайдеркою, втім неочікувано здобула перемогу.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна здобула 50 перемог у нинішньому сезоні – ювілей було встановлено у матчі з Го Ханьюй.

Раніше повідомлялось про те, що капітан збірної України Ілля Марченко та тенісистка національної команди Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг 2026.