Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною
Соней Картал посідає 170 місце рейтингу WTA
фото: Instagram Соней Картал

Соней Картал пробилась до півфіналу Уханя

Британська тенісистка Соней Картал прокоментувала перемогу над українкою Еліною Світоліною, завдяки якій пробилась до півфналу WTA 1000 у Ухані. Про це повідомляє «Главком».

«Гадаю, перед початком матчу я розуміла, наскільки вона сильна бійчиня. Попри те, що я виграла перший сет, причому досить впевнено, я знала: доки не розіграно останнє очко, розслаблятися не можна.

Тому я дуже пишаюся тією рішучістю, яку мені вдалося продемонструвати в цьому поєдинку. І, як на мене, я зберігала впевнений спокій протягом усієї гри», – сказала Картал.

Соней Картал сенсаційно пробилась до 1/2 фіналу Уханя: британка підійшла до протистояння зі Світоліною очевидною аутсайдеркою, втім неочікувано здобула перемогу.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна здобула 50 перемог у нинішньому сезоні – ювілей було встановлено у матчі з Го Ханьюй.

Раніше повідомлялось про те, що капітан збірної України Ілля Марченко та тенісистка національної команди Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг 2026.

Теги: теніс Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національні збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до міжнародних командних змагань під егідою World Tennis
Міжнародна федерація тенісу ухвалила рішення щодо повернення Росії до командних турнірів
13 жовтня, 13:18
Чжен Ціньвень за кар'єру завоювала шість титулів WTA
Ціньвень та Андрєєва визначили переможницю WTA 1000 у Пекіні
11 жовтня, 17:48
Поліна Скляр є дев'ятою ракеткою світу серед юніорів
Поліна Скляр кваліфікувалась на юніорський Підсумковий турнір
8 жовтня, 19:41
У наступному раунді на Світоліну чекає представниця Китаю Цінь Вень Чжен
Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Пекіні
7 жовтня, 18:20
Житомирщина стала одним із трьох нових регіонів, на які Фонд Марти Костюк розширив «Шкільний матч-пойнт» у 2026 році
Фонд Марти Костюк запустив на Житомирщині проєкт «Шкільний матч-пойнт»
6 жовтня, 12:00
Сестри Чжан і Су-вей Сє мають давню історію конфлікту
Тайванські тенісистки посварилися між собою під час фіналу Азійських ігор
4 жовтня, 17:07
Ангеліна Калініна здобула першу перемогу для України
Ангеліна Калініна виграла першу гру поєдинку Україна – Бельгія на Кубку Біллі Джин Кінг
24 вересня, 07:25
Кубок Білі Джин Кінг стартує вже 22 вересня
«Це, мабуть, найбільша така втрата для нас». Ілля Марченко відповів на запитання перед Кубком Біллі Джин Кінг
22 вересня, 13:14
На нещодавньому US Open Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу
Марта Костюк пропустить Кубок Біллі Джин Кінг
18 вересня, 18:39

Теніс

Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною
Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною
Світоліна сенсаційно програла чвертьфінал турніру в Китаї
Світоліна сенсаційно програла чвертьфінал турніру в Китаї
Сербський тенісист погорів на договірних матчах та отримав дискваліфікацію до 2050 року
Сербський тенісист погорів на договірних матчах та отримав дискваліфікацію до 2050 року
Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до гросмейстерського показника перемог
Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до гросмейстерського показника перемог
Визначено суперницю Еліни Світоліної у чвертьфіналі Уханя
Визначено суперницю Еліни Світоліної у чвертьфіналі Уханя
Еліна Світоліна поділилась враженнями від виходу до 1/4 фіналу уханьського тисячника
Еліна Світоліна поділилась враженнями від виходу до 1/4 фіналу уханьського тисячника

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
80K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua