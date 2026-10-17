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Костюк отримала потенційних суперниць на тенісному турнірі в Китаї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Костюк отримала потенційних суперниць на тенісному турнірі в Китаї
Марта Костюк буде серед фавориток змагань
фото: EFE

Представниця України отримала високий посів у Піднебесній

Українська тенісистка Марта Костюк стартуватиме з другого кола Ningbo Open. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Друга ракетка України стала третьою сіяною на китайському «півтисячнику». У другому раунді вона зустрінеться з переможницею протистояння між господаркою турніру Го Ханьюй та нейтральною росіянкою Єкатєріною Алєксандровою. Цей матч відбудеться 19 жовтня.

Костюк наразі залишається єдиною українкою на Ningbo Open. Компанію їй можуть скласти Дар'я Снігур і Ангеліна Калініна, якщо пройдуть крізь сито кваліфікації. Перша ракетка України Еліна Світоліна турнір пропустить.

Торік у Нінбо змагалися Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Обидві вибули в другому колі змагань. Натомість переможницею турніру стала Єлєна Рибакіна з Казахстану.

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Теги: теніс Марта Костюк

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