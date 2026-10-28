Ястремська зазнала поразки в другому раунді Guangzhou Open

Остання представниця України вилетіла від господарки кортів

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася китаянці Хань Ші в другому колі турніру в Гуанчжоу. Про це повідомляє «Главком».

До справи господарка змагань взялася відразу, оформивши брейк у першому же геймі. Ястремська відповіла китайській тенісистці взаємністю у четвертому. Та Ші зуміла ще раз узяти подачу українки та закрила сет на власну користь за 49 хвилин.

У другій партії вирішальним став третій гейм. Саме тоді китаянка несподівано легко взяла «під нуль» подачу Ястремської. Надалі українська тенісистка стабілізувала ситуацію, але створеного Ші гандикапу вистачило для перемоги і в сеті, і в поєдинку загалом.

Ястремська була останньою представницею України на Guangzhou Open. Раніше вона здолала два раунди кваліфікації та перемогла американку Кеті Волинець в 1/16 фіналу. Її співвітчизниця Дар'я Снігур зачохлила ракетку в першому основному колі, хоча мала перший номер посіву на турнірі.

Guangzhou Open. Другий раунд

Хань Ші (Китай) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:4

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.