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«Я вам все розповім». Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс анонсував свій прямий ефір

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Я вам все розповім». Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс анонсував свій прямий ефір
Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного Монфіса

Трансляцію на особистому каналі у Twitch Монфіс проведе сьогодні, 26 жовтня

Колишній чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфіс оголосив, що проведе прямий ефір, присвячений завершенню його професійної кар'єри, на платформі Twitch. Про це повідомляє Главком.

«Завершення моєї кар'єри. Коли? Де? Я вам все розповім», – написав Монфіс в соцмережах.

Трансляцію на особистому каналі у Twitch разом із представниками французьких тенісних медіа Монфіс проведе сьогодні, 26 жовтня, о 19:00 за київським часом.

За інформацією журналістів, наприкінці вересня, коли Еліна Світоліна вирушила до Китаю на турніри, вона телефоном повідомила Монфісу про своє рішення щодо розставання. Зазначається, що після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в  тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних  спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe,  спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.

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Теги: теніс Ґаель Монфіс Еліна Світоліна

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