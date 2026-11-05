Еліна Світоліна розповіла, чому Сергій Стаховський долучився до її команди

Сергій Стаховський завершив професійну кар’єру на початку 2022 року, після чого долучився до Сил оборони України

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чому колишній український тенісист Сергій Стаховський допомагає їй готуватися до Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі замість її постійного тренера Ендрю Беттлса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Напередодні Стаховський провів тренування зі Світоліною, під час якого не лише керував заняттям, а й сам спарингував з українкою. Як пояснила Еліна, відсутність Беттлса пов’язана з очікуванням народження дитини в його родині.

«У Енді Беттлса вагітна дружина. Ще на Ролан Гаррос він казав мені, що є ймовірність того, що вона народжуватиме наприкінці сезону. Через це була ймовірність, що він не зможе бути тут зі мною.

Власне, так воно і вийшло, оскільки саме цього тижня вона має народити. Тому я ще влітку думала про те, кого можна було б долучити. Одразу виникла думка про Сергія, тому що я дуже давно його знаю, ми багато тренуємося разом, коли я в Україні, і він і так мені допомагає», – сказала Еліна.

Світоліна також зазначила, що важливим чинником стало залучення Сергія Стаховського до роботи зі збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг.

«Для мене це було дуже легке рішення, і добре, що ми мали можливість попрацювати на Billie Jean King Cup. Він побачив, як грають різні дівчата, і загалом долучився до тенісу. Тому це було легке рішення для мене, і я рада, що він погодився мені допомогти цього тижня», – заявила Еліна.

Сергій Стаховський завершив професійну кар’єру на початку 2022 року, після чого долучився до Сил оборони України. У вересні 2026 року він демобілізувався з військової служби.

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