Костюк заробила серйозну суму за виступи на US Open

Українська тенісистка дібралась до 1/8 фіналу одиночного розряду

Тенісистка Марта Костюк заробила 505 тисяч доларів за виступи на Відкритому чемпіонаті США. Про це повідомляє «Главком».

Українка дійшла до 1/8 фіналу одиночного розряду, де поступилась Лінді Носковій з Чехії, з щодо отримала 480 тисяч євро. ще 25 тисяч Костюк заробила завдяки виходу до другого кола парного розряду, звідки вона разом з Єленою-Габріелою Русе знялась.

Інші українські спортсмени та спортсменки заробили дещо менші суми:

Еліна Світоліна (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 415 тисяч євро

Юлія Стародубцева (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 307,5 тисяч євро

Олександра Олійникова (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 307,5 тисяч євро

Ангеліна Калініна (перше коло одиночного розряду, третє коло парного) – 180 тисяч євро

Дарія Снігур (перше коло одиночного розряду, перше коло парного) – 157,5 тисяч євро

Даяна Ястремська (перше коло одиночного розряду) – 140 тисяч євро

Нагадаємо, що Карлос Алькарас поступився Бену Шелтону та залишив US Open.