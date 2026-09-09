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Костюк заробила серйозну суму за виступи на US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Костюк заробила серйозну суму за виступи на US Open
Марта Костюк дійшла до третього кола одиночного розряду
фото: Instagram Марти Костюк

Українська тенісистка дібралась до 1/8 фіналу одиночного розряду

Тенісистка Марта Костюк заробила 505 тисяч доларів за виступи на Відкритому чемпіонаті США. Про це повідомляє «Главком».

Українка дійшла до 1/8 фіналу одиночного розряду, де поступилась Лінді Носковій з Чехії, з щодо отримала 480 тисяч євро. ще 25 тисяч Костюк заробила завдяки виходу до другого кола парного розряду, звідки вона разом з Єленою-Габріелою Русе знялась.

Інші українські спортсмени та спортсменки заробили дещо менші суми:

  • Еліна Світоліна (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 415 тисяч євро
  • Юлія Стародубцева (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 307,5 тисяч євро
  • Олександра Олійникова (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 307,5 тисяч євро
  • Ангеліна Калініна (перше коло одиночного розряду, третє коло парного) – 180 тисяч євро
  • Дарія Снігур (перше коло одиночного розряду, перше коло парного) – 157,5 тисяч євро
  • Даяна Ястремська (перше коло одиночного розряду) – 140 тисяч євро

Нагадаємо, що Карлос Алькарас поступився Бену Шелтону та залишив US Open.

Теги: Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур US Open Олександра Олійникова

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