Костюк заробила серйозну суму за виступи на US Open
Українська тенісистка дібралась до 1/8 фіналу одиночного розряду
Тенісистка Марта Костюк заробила 505 тисяч доларів за виступи на Відкритому чемпіонаті США. Про це повідомляє «Главком».
Українка дійшла до 1/8 фіналу одиночного розряду, де поступилась Лінді Носковій з Чехії, з щодо отримала 480 тисяч євро. ще 25 тисяч Костюк заробила завдяки виходу до другого кола парного розряду, звідки вона разом з Єленою-Габріелою Русе знялась.
Інші українські спортсмени та спортсменки заробили дещо менші суми:
- Еліна Світоліна (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 415 тисяч євро
- Юлія Стародубцева (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 307,5 тисяч євро
- Олександра Олійникова (третє коло одиночного розряду, перше коло парного) – 307,5 тисяч євро
- Ангеліна Калініна (перше коло одиночного розряду, третє коло парного) – 180 тисяч євро
- Дарія Снігур (перше коло одиночного розряду, перше коло парного) – 157,5 тисяч євро
- Даяна Ястремська (перше коло одиночного розряду) – 140 тисяч євро
Нагадаємо, що Карлос Алькарас поступився Бену Шелтону та залишив US Open.
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